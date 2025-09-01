影／送花籃並出席國民黨團幹部交接 柯建銘：來遞橄欖枝的

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團送上祝賀花籃。記者李成蔭／攝影
立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團除送上祝賀花籃外，民進黨團總召柯建銘也到場祝賀並表示「今天是來遞橄欖枝的」，這邊不要講大罷免成功或失敗，接下來還是要理性務實面對國會事務，期待大家有好的開始，國民黨團也交接圓滿。

國民黨團今上午舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，眾多國民黨立委都到場，另外，民進黨團幹部代表、民眾黨立法院黨團三長也都到場送上祝福。

國民黨團總召傅崐萁表示，感謝大家完成史上最長的第三會期，通過很多國家重大法案，包含美國關稅挑戰、颱風災後重建、追加預算等，但這會期也是朝野對抗最激烈的一個會期。他接著介紹到柯建銘時表示，大家才知道原來民主國家可以這樣玩，「百寶箱裡有很多法術，而這兩天也正頑強抵抗的柯總召...」，今天要請這位認識30多年的老朋友、萬年總召柯建銘致詞。

「今天跟王義川來，是來遞橄欖枝的」柯建銘表示，明知山有虎，偏向虎山行，但大家有一致的共同方向，大罷免在這不論成功或失敗「這邊講都是壞感情啦」，都過去了，現在是要到新的境界，接下來是要理性務實面對國會事務，讓國家進步，感謝國民黨、民眾黨兩黨總召，上周五都在可談的方向中談論；本會期開始是預算會期，期待發展進步上大家共同合作，當然其中也都有法案，只要不違法違憲都這可以談，至於什麼算違法違憲？這「各自定義」，最後還是要感謝，期待大家有好的開始，國民黨團交接也能圓滿成功。

民眾黨圖總召黃國昌則說，整個立院在這會期真的浪費太多事情在毫無意義的事情上面，有關這毫無意義的事情，剛剛柯建銘說不要去定義成功或失敗，但民眾黨團還是關心很多重要的法案，很多司法改革、外送員權益等福國利民法案也要推進，這些執政黨不做的，那在野黨來做。

柯建銘提到，其實今天到場，跟大家都有說有笑。記者直擊，柯建銘今天發言前後，現場國民黨立委也都給予熱烈掌聲，而國民黨團幹部就職典禮還未開始前，現場就已經有兩盆大花籃，祝賀典禮圓滿成功，並署名柯建銘及民進黨團眾多幹部姓名。

