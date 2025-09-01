柯建銘重申任期到明年2月 今起開放「黨團六長」意願登記

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，並發起連署要求黨團幹部全面改組。今天是立法院新會期報到，柯建銘說，今起開放有意願擔任黨團六長的成員登記，組織新隊伍；被問及開議後是否仍為總召，柯重申，他的任期到明年2月1日。

柯建銘去留議題近期備受矚目，傳出總統府秘書長潘孟安曾為此事拜訪他，柯受訪表示，所有該講的話，都寫在臉書上面，其他沒有進一步說明，請大家不必再問這題；對於賴清德總統是否要求他退居二線，柯則說，這是子虛烏有，臉書上都寫得很清楚。

對於新會期黨團幹部改選，柯建銘說明，今天是9月1日報到日，將行文給民進黨團成員，讓有意願擔任黨團六長的立委登記，為期一個禮拜，再視情況協商，組織新的隊伍；被問及開議後是否仍是總召，柯重申，他的任期到明年2月1日。

