柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，自家立法院黨團總召柯建銘成為究責對象。民眾黨前主席柯文哲先前預言民進黨很快會出現「民進黨版本的馬王政爭」的「預言」成真，近日引發網路熱議，有趣的是，當時柯建銘回應柯文哲相關發言時，指民眾黨主席很快會換成黃國昌的「預言」也成真，網路同樣熱議。

前總統蔡英文在2024年3月邀請民眾黨前主席柯文哲到總統府內會談，柯文哲當面向蔡英文直言很快會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德總統可以忍受柯建銘到什麼時候。針對柯文哲的說法，柯建銘事後在臉書發文提出五點反擊，聲稱這是柯文哲一石兩鳥的挑撥離間，同時也強調民進黨將士用命，「柯文哲等不到民進黨版本馬王之爭」，只有民眾黨團總召黃國昌取而代之為黨主席而已。

柯建銘當時對此回應，「在賴總統、行政院長卓榮泰的領導之下，民進黨整黨一致，經過4天表決，對抗藍白聯手賣台、毀憲亂政，正要提覆議、釋憲」，柯文哲卻亂言汙蔑與賴總統、卓榮泰不一致，是他一人獨斷。」

柯建銘還說，如此一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，小草聽了都不會相信更遑論全民，「柯文哲惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。」

民進黨立委林楚茵也反批，「民眾黨的柯黃政爭正要開始」，直言柯文哲當時聲量太低，因此才會拋出「民進黨版的馬王政爭」議題想要搏版面。

不過，民進黨發動兩波大罷免失利，黨內各派系均劍指柯建銘，賴總統近日也表態「黨團改選會更符合社會期待」，至於柯文哲則是深陷京華城容積弊案，身陷囹圄遭到收押禁見將滿1年，黃國昌也在今年初成為民眾黨主席，這對政壇老戰友的「昔日預言」近日再度引發熱議。

