快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時任台北市長柯文哲（左）出席民進黨團總召柯建銘（右）舉辦的《大局，承擔：柯建銘的國會折衝與關鍵承擔》新書發表會，柯文哲在致詞時表示，他不但基於私人情誼前來支持，也是因為在可預見的未來，國會需要柯建銘來維持和諧。聯合報系資料照
時任台北市長柯文哲（左）出席民進黨團總召柯建銘（右）舉辦的《大局，承擔：柯建銘的國會折衝與關鍵承擔》新書發表會，柯文哲在致詞時表示，他不但基於私人情誼前來支持，也是因為在可預見的未來，國會需要柯建銘來維持和諧。聯合報系資料照

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，自家立法院黨團總召柯建銘成為究責對象。民眾黨前主席柯文哲先前預言民進黨很快會出現「民進黨版本的馬王政爭」的「預言」成真，近日引發網路熱議，有趣的是，當時柯建銘回應柯文哲相關發言時，指民眾黨主席很快會換成黃國昌的「預言」也成真，網路同樣熱議。

前總統蔡英文在2024年3月邀請民眾黨前主席柯文哲到總統府內會談，柯文哲當面向蔡英文直言很快會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德總統可以忍受柯建銘到什麼時候。針對柯文哲的說法，柯建銘事後在臉書發文提出五點反擊，聲稱這是柯文哲一石兩鳥的挑撥離間，同時也強調民進黨將士用命，「柯文哲等不到民進黨版本馬王之爭」，只有民眾黨團總召黃國昌取而代之為黨主席而已。

柯建銘當時對此回應，「在賴總統、行政院長卓榮泰的領導之下，民進黨整黨一致，經過4天表決，對抗藍白聯手賣台、毀憲亂政，正要提覆議、釋憲」，柯文哲卻亂言汙蔑與賴總統、卓榮泰不一致，是他一人獨斷。」

柯建銘還說，如此一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，小草聽了都不會相信更遑論全民，「柯文哲惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。」

民進黨立委林楚茵也反批，「民眾黨的柯黃政爭正要開始」，直言柯文哲當時聲量太低，因此才會拋出「民進黨版的馬王政爭」議題想要搏版面。

不過，民進黨發動兩波大罷免失利，黨內各派系均劍指柯建銘，賴總統近日也表態「黨團改選會更符合社會期待」，至於柯文哲則是深陷京華城容積弊案，身陷囹圄遭到收押禁見將滿1年，黃國昌也在今年初成為民眾黨主席，這對政壇老戰友的「昔日預言」近日再度引發熱議。

柯文哲 民進黨 柯建銘

延伸閱讀

民眾黨聲援柯文哲釀8警傷 內政部譴責：涉3犯行將移送北檢偵辦

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

總統官邸收陳情書 陳佩琪提3訴求：請對柯文哲公平審判

相關新聞

柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，自家立法院黨團總召柯建銘成為究責對象。民眾黨前主席柯文哲先前預言民進黨很快會出現「民進...

罷免戰密碼／「同意票少於連署數」罷戰連署早種敗因？

大罷免以一席都沒能通過的大失敗告終。對於為何罷免兵敗如山倒，各方解讀不一。不過，此次罷免戰，卻有一個選區驚現罕見「連署數比同意票還少」的神奇現象。雖然此次罷免，有「31+1」個選區連署過關，但從結果看，無論從連署書轉換成同意票，或連署合格率，和過往相比都明顯較低。罷團和民進黨仍沉浸在「連署成功就不算輸」，或許應該思考，是否在連署階段，就可能出了問題。

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

民進黨在726與823兩場罷免案連續受挫後，黨內裂痕迅速浮上檯面，其中黨團總召柯建銘成為眾矢之的，並傳出黨內已有聲音串聯連署，要求他為罷案失利負責請辭。即使總統賴清德出面回應，表示黨團改選應「符合社會期待」，卻未見明確護航，引發外界解讀，這是否意味著黨中央默許柯建銘退場。

罷免失敗「責任」說不清 林濁水：乾脆說是全台灣民眾責任

民進黨發動大罷免以失敗收場，自家黨團總召柯建銘成為究責對象，總統府資政姚嘉文昨天出面為其緩頰，「全黨都有責任，不要把責任...

賴神鬥老柯 逼辭總召進延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘下最後通牒。面對黨內逼辭，柯建...

整理包／24藍委7月26日投票！全台「大罷免」33人達二階門檻 掌握各黨名單進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。