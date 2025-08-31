快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

聯合新聞網／ 綜合報導
總統賴清德（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片

民進黨在726與823兩場罷免案連續受挫後，黨內裂痕迅速浮上檯面，其中黨團總召柯建銘成為眾矢之的，並傳出黨內已有聲音串聯連署，要求他為罷案失利負責請辭。即使總統賴清德出面回應，表示黨團改選應「符合社會期待」，卻未見明確護航，引發外界解讀，這是否意味著黨中央默許柯建銘退場。

對此，財經專家黃世聰在《關鍵時刻》節目中指出，柯建銘之所以「底氣十足」，不願意讓位，是因為意識到這場政治風暴背後，反映的是黨內對賴清德領導權威性的隱憂。

黃世聰分析，雖有部分黨內人士發起「逼退行動」，但柯本人反擊強調，他是為了拚國會過半才投入罷免，如今卻被歸咎全責，顯不公平。他更以「本是同根生，相煎何太急」，呼籲社會與黨內回頭關注更迫切的議題，例如南部水災與進口關稅所帶來的民生衝擊。

黃世聰直言，從柯建銘角度觀察，防災與關稅應由行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君承擔更多政治責任，如今他們未被追究，卻僅由他一人承受黨內壓力，難以心服口服。而更深層的矛盾則指向總統本身，根據《美麗島電子報》8月最新民調指出，賴清德的施政滿意度僅31％，不滿意度則高達60.5％，個人聲望已低於整體民進黨支持度（33.1％），這使得黨內對於「是否該站在總統這邊」產生遲疑。

當總統聲望無法為執政團隊加分，反而被視為包袱，黨內凝聚力勢必動搖，黃世聰強調，正因如此，柯建銘才會認為自己無須率先下台，否則反將淪為黨內紛爭代罪羔羊。這場罷免後的後座力，已非單純個人責任之爭，而是檢視總統能否穩住權威、重新凝聚支持的關鍵時刻，若無法有效止血，「逼宮聲浪」只會愈演愈烈，民進黨恐面臨更深層的內耗危機。

柯建銘 鄭麗君 卓榮泰 賴清德 美麗島電子報

延伸閱讀

賴清德敦促子弟兵不碰光電 謝龍介：光電之亂把台灣舞到多髒！

羅智強：當選黨主席將射「三箭」挺軍公教

罷免失敗「責任」說不清 林濁水：乾脆說是全台灣民眾責任

卓揆：財劃法計算有誤差 將邀各縣市首長檢討

相關新聞

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

民進黨在726與823兩場罷免案連續受挫後，黨內裂痕迅速浮上檯面，其中黨團總召柯建銘成為眾矢之的，並傳出黨內已有聲音串聯連署，要求他為罷案失利負責請辭。即使總統賴清德出面回應，表示黨團改選應「符合社會期待」，卻未見明確護航，引發外界解讀，這是否意味著黨中央默許柯建銘退場。

罷免失敗「責任」說不清 林濁水：乾脆說是全台灣民眾責任

民進黨發動大罷免以失敗收場，自家黨團總召柯建銘成為究責對象，總統府資政姚嘉文昨天出面為其緩頰，「全黨都有責任，不要把責任...

賴神鬥老柯 逼辭總召進延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘下最後通牒。面對黨內逼辭，柯建...

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

民進黨立院黨團總召柯建銘陷入總召保衛戰，他今天出席立院旁青島東路舉辦的「民主普渡」活動時仍稱，他住在青島東路3號已有30...

「鬥老柯」賴神第一回合落敗 總召保衛戰進入延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選，我相信會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘辭總召下最後通牒...

整理包／24藍委7月26日投票！全台「大罷免」33人達二階門檻 掌握各黨名單進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。