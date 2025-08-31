柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

民進黨在726與823兩場罷免案連續受挫後，黨內裂痕迅速浮上檯面，其中黨團總召柯建銘成為眾矢之的，並傳出黨內已有聲音串聯連署，要求他為罷案失利負責請辭。即使總統賴清德出面回應，表示黨團改選應「符合社會期待」，卻未見明確護航，引發外界解讀，這是否意味著黨中央默許柯建銘退場。

對此，財經專家黃世聰在《關鍵時刻》節目中指出，柯建銘之所以「底氣十足」，不願意讓位，是因為意識到這場政治風暴背後，反映的是黨內對賴清德領導權威性的隱憂。

黃世聰分析，雖有部分黨內人士發起「逼退行動」，但柯本人反擊強調，他是為了拚國會過半才投入罷免，如今卻被歸咎全責，顯不公平。他更以「本是同根生，相煎何太急」，呼籲社會與黨內回頭關注更迫切的議題，例如南部水災與進口關稅所帶來的民生衝擊。

黃世聰直言，從柯建銘角度觀察，防災與關稅應由行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君承擔更多政治責任，如今他們未被追究，卻僅由他一人承受黨內壓力，難以心服口服。而更深層的矛盾則指向總統本身，根據《美麗島電子報》8月最新民調指出，賴清德的施政滿意度僅31％，不滿意度則高達60.5％，個人聲望已低於整體民進黨支持度（33.1％），這使得黨內對於「是否該站在總統這邊」產生遲疑。

當總統聲望無法為執政團隊加分，反而被視為包袱，黨內凝聚力勢必動搖，黃世聰強調，正因如此，柯建銘才會認為自己無須率先下台，否則反將淪為黨內紛爭代罪羔羊。這場罷免後的後座力，已非單純個人責任之爭，而是檢視總統能否穩住權威、重新凝聚支持的關鍵時刻，若無法有效止血，「逼宮聲浪」只會愈演愈烈，民進黨恐面臨更深層的內耗危機。

