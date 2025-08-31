罷免失敗「責任」說不清 林濁水：乾脆說是全台灣民眾責任
民進黨發動大罷免以失敗收場，自家黨團總召柯建銘成為究責對象，總統府資政姚嘉文昨天出面為其緩頰，「全黨都有責任，不要把責任都推給柯建銘」。民進黨前立委林濁水今天表示，「責任」的具體內容是什麼，乾脆說是台灣民眾的責任，「他們多數反對民進黨國會過半。」
姚嘉文與柯建銘昨天同台出席活動，前者接受媒體採訪時表示，「如果有問題，是整個黨都有問題，不是柯建銘的問題，全黨都有責任，不要把責任都推給柯建銘，柯建銘貢獻很大」；後者則直言遺憾，這次大罷免沒有成功，自己在小學6年級就立志打倒國民黨替父親報仇，呼籲大家繼續努力，絕對有機會讓賣台的政黨走入歷史。
林濁水上午接連在臉書發文表示，「如果有責任，是整個黨都有責任，不是柯建銘的責任，不要把責任都推給柯總召」，事實上也的確如此，但是責任的「具體」內容到底是什麼，講出這段話的人能否講清楚，否則不清楚的責任要叫誰負？
林濁水直言，到底是誰的責任，乾脆說是台灣民眾的責任好了，「因為他們多數反對讓民進黨國會過半、反對大罷免，所以要負起全部的責任。」
貼文一出，不少網友也在下方留言，「從中央到地方，所有副主管以上級別都有責任」、「黨主席有責任！林先生你不敢說出口嗎」、「責任當然該由總統承擔，內容就是昏庸」、「你這麼誠實一會兒，又會變成中共同路人了」、「反對罷免的都是雜質啦」。
