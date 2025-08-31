聽新聞
0:00 / 0:00

賴神鬥老柯 逼辭總召進延長賽

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北報導
獨立書店昨舉行文化中元祭，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）及總統府資政姚嘉文（右）出席。面對黨內逼辭，柯喊話，大家繼續努力打倒國民黨。記者曾原信／攝影
獨立書店昨舉行文化中元祭，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）及總統府資政姚嘉文（右）出席。面對黨內逼辭，柯喊話，大家繼續努力打倒國民黨。記者曾原信／攝影

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘下最後通牒。面對黨內逼辭，柯建銘昨私下向綠委說，「九月十九日（下會期預計開議日）見」。綠委認為，本會期已結束，柯建銘還在位置上，第一回合「賴神鬥老柯」，賴清德挫敗，接下來將進入總召保衛戰延長賽。

柯建銘昨出席「民主普渡」活動表示，他住在青島東路三號已有卅年，這裡曾是國防部軍法處、警總看守所，在政治上任何困難，相信這些冤死英靈都會保佑。柯建銘並喊話，大家繼續努力，打倒國民黨絕對有機會。

與會的民進黨大老、總統府資政姚嘉文說，如果有問題，是整個黨的問題，不是柯建銘的問題，柯總召要不要走，他不知道，但全黨都有責任，不要把責任都推給柯建銘。

柯建銘近日態度低調，強調「此時無聲勝有聲」，據了解，柯建銘也私下對友人說「我現在不要跟總統對撞」。黨內人士解讀，即使面對黨內連署及賴清德逼辭，柯建銘仍「忠黨愛國」。

據了解，七二六罷免失敗後，賴總統曾與其他黨政高層「勸退」柯建銘，但柯建銘態度強硬，對相關人士「曉以大義」，強調面對藍白「毀憲亂政」，他是在捍衛憲政與民進黨執政尊嚴，何錯之有？堅持不願卸任總召職務。

對於賴總統是否兩度懇談要求「退居二線」，柯昨向網媒表示，「子虛烏有、不是事實」。

據了解，新潮流已下令所屬立委簽署連署書，除了和柯建銘長期共事的吳思瑤外，曾任立法院副院長的蔡其昌也成為免簽連署書例外。黨內解讀，這是預留最大公約數，有鋪陳蔡接任下屆總召意味。據指出，執政高層及新系確實屬意蔡其昌接下總召職務，但蔡現階段態度保留。

柯建銘 賴清德 大罷免 蔡其昌 新潮流

延伸閱讀

民團辦文化中元祭典 「青島東3號最久居民」柯建銘出席

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

「鬥老柯」賴神第一回合落敗 總召保衛戰進入延長賽

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

相關新聞

賴神鬥老柯 逼辭總召進延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘下最後通牒。面對黨內逼辭，柯建...

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

民進黨立院黨團總召柯建銘陷入總召保衛戰，他今天出席立院旁青島東路舉辦的「民主普渡」活動時仍稱，他住在青島東路3號已有30...

「鬥老柯」賴神第一回合落敗 總召保衛戰進入延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選，我相信會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘辭總召下最後通牒...

綠營逼退柯建銘 腳步放緩

大罷免失利，民進黨內檢討聲浪劍指民進黨立院黨團總召柯建銘，不過昨天民進黨團大會並未強力逼宮，柯建銘也私下向綠委意有所指地...

整理包／24藍委7月26日投票！全台「大罷免」33人達二階門檻 掌握各黨名單進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。