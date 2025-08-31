賴神鬥老柯 逼辭總召進延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘下最後通牒。面對黨內逼辭，柯建銘昨私下向綠委說，「九月十九日（下會期預計開議日）見」。綠委認為，本會期已結束，柯建銘還在位置上，第一回合「賴神鬥老柯」，賴清德挫敗，接下來將進入總召保衛戰延長賽。

柯建銘昨出席「民主普渡」活動表示，他住在青島東路三號已有卅年，這裡曾是國防部軍法處、警總看守所，在政治上任何困難，相信這些冤死英靈都會保佑。柯建銘並喊話，大家繼續努力，打倒國民黨絕對有機會。

與會的民進黨大老、總統府資政姚嘉文說，如果有問題，是整個黨的問題，不是柯建銘的問題，柯總召要不要走，他不知道，但全黨都有責任，不要把責任都推給柯建銘。

柯建銘近日態度低調，強調「此時無聲勝有聲」，據了解，柯建銘也私下對友人說「我現在不要跟總統對撞」。黨內人士解讀，即使面對黨內連署及賴清德逼辭，柯建銘仍「忠黨愛國」。

據了解，七二六罷免失敗後，賴總統曾與其他黨政高層「勸退」柯建銘，但柯建銘態度強硬，對相關人士「曉以大義」，強調面對藍白「毀憲亂政」，他是在捍衛憲政與民進黨執政尊嚴，何錯之有？堅持不願卸任總召職務。

對於賴總統是否兩度懇談要求「退居二線」，柯昨向網媒表示，「子虛烏有、不是事實」。

據了解，新潮流已下令所屬立委簽署連署書，除了和柯建銘長期共事的吳思瑤外，曾任立法院副院長的蔡其昌也成為免簽連署書例外。黨內解讀，這是預留最大公約數，有鋪陳蔡接任下屆總召意味。據指出，執政高層及新系確實屬意蔡其昌接下總召職務，但蔡現階段態度保留。

