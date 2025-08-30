快訊

澎恰恰直播叫賣地瓜…王彩樺心疼揭內幕 「偕友資助金額曝光」

黃國昌召近千名小草拆護欄8警傷 北市警：違反集遊法、報檢察官偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘陷入總召保衛戰，他今天出席立院旁青島東路舉辦的「民主普渡」活動時仍稱，他住在青島東路3號已有30年，這裡曾是國防部軍法處、警總看守所，在政治上任何困難相信冤死的英靈都會保佑。柯建銘並喊話，大家繼續努力，打倒國民黨絕對有機會。

柯建銘指出，今天來立法院旁參加「民主普渡」活動，因為這裡曾是國防部軍法處、警總看守所，是有名的鬼門關，很多人被冤死、打死；這些是英雄的靈魂，「我當然不是代表民進黨團，我是住戶代表」，來這裡普渡紀念這些民主英雄的英靈。

柯建銘說，他住在青島東路3號已有30年了，在鬼門關住30年相安無事，因為這些英靈都保佑他，在政治上任何困難的時候，相信這些英靈都會保佑。

柯建銘表示，很遺憾這次大罷免沒有成功，希望台灣人能真正出頭天，他從小學六年級就立志打倒國民黨，要替爸爸報仇，大家繼續努力，絕對有機會，國民黨這樣賣台的政黨，欺負台灣老百姓、槍殺多少台灣人，要讓他走入歷史，大家共同打拚。

柯建銘 國防部 國民黨

延伸閱讀

「鬥老柯」賴神第一回合落敗 總召保衛戰進入延長賽

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

林俊憲稱黨團改選是共識 王世堅：這是柯建銘應得的懲罰

傳妻淚訴「75歲了讓他當完總召」 柯建銘：沒這回事

相關新聞

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

民進黨立院黨團總召柯建銘陷入總召保衛戰，他今天出席立院旁青島東路舉辦的「民主普渡」活動時仍稱，他住在青島東路3號已有30...

「鬥老柯」賴神第一回合落敗 總召保衛戰進入延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選，我相信會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘辭總召下最後通牒...

綠營逼退柯建銘 腳步放緩

大罷免失利，民進黨內檢討聲浪劍指民進黨立院黨團總召柯建銘，不過昨天民進黨團大會並未強力逼宮，柯建銘也私下向綠委意有所指地...

整理／藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡

726首波罷免25人全部安全下莊，首波罷免失利後，民進黨定調全黨和公民團體繼續奮戰823。藍綠白三方續拚823罷免，藍營成功複製726戰果再度7仙過海...

整理包／24藍委7月26日投票！全台「大罷免」33人達二階門檻 掌握各黨名單進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。