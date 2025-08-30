青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

民進黨立院黨團總召柯建銘陷入總召保衛戰，他今天出席立院旁青島東路舉辦的「民主普渡」活動時仍稱，他住在青島東路3號已有30年，這裡曾是國防部軍法處、警總看守所，在政治上任何困難相信冤死的英靈都會保佑。柯建銘並喊話，大家繼續努力，打倒國民黨絕對有機會。

柯建銘指出，今天來立法院旁參加「民主普渡」活動，因為這裡曾是國防部軍法處、警總看守所，是有名的鬼門關，很多人被冤死、打死；這些是英雄的靈魂，「我當然不是代表民進黨團，我是住戶代表」，來這裡普渡紀念這些民主英雄的英靈。

柯建銘說，他住在青島東路3號已有30年了，在鬼門關住30年相安無事，因為這些英靈都保佑他，在政治上任何困難的時候，相信這些英靈都會保佑。

柯建銘表示，很遺憾這次大罷免沒有成功，希望台灣人能真正出頭天，他從小學六年級就立志打倒國民黨，要替爸爸報仇，大家繼續努力，絕對有機會，國民黨這樣賣台的政黨，欺負台灣老百姓、槍殺多少台灣人，要讓他走入歷史，大家共同打拚。

