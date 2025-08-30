「鬥老柯」賴神第一回合落敗 總召保衛戰進入延長賽

大罷免失敗，賴清德總統一句「如果黨團改選，我相信會更符合社會期待」，形同對民進黨立院黨團總召柯建銘辭總召下最後通牒。面對黨內逼辭，柯建銘昨私下向綠委說，「9月19日（下會期預計開議日）見」。民進黨立委形容，本會期已結束，柯建銘還在位置上，第一回合「賴神鬥老柯」，可視為賴清德挫敗，接下來將進入總召保衛戰延長賽。

民進黨任秘書長徐國勇日前召集派系會議，發起改選民進黨團幹部的連署，要求黨團幹部包含總召全面改組，並委由總統府秘書長潘孟安出面與柯建銘溝通；28日，賴清德正式定調，支持的黨團改選。

民進黨內「倒柯」聲浪大，但近日黨內以及外界開始指責，逼宮手段太過粗暴，民進黨內不捨及聲援柯建銘的聲音也開始浮現。

柯建銘近日態度低調，強調「此時無聲勝有聲」，據了解，柯建銘也私下對友人說「我現在不要跟總統對撞」。黨內人士指出，即使面對黨內連署及賴清德表態逼辭，柯建銘仍舊「忠黨愛國」盼不要讓綠營家務事檯面化，讓在野見縫插針。

據了解，726罷免失敗後，賴總統至少兩度親自「勸退」柯建銘，而柯建銘態度強硬，甚至當場對賴清德「曉以大義」，強調面對藍白「毀憲亂政」，他是在捍衛憲政與民進黨執政尊嚴，何錯之有？堅持不願卸任總召職務。

一位非賴系民進黨立委指出，「賴神鬥老柯」第一回合失利，讓他聯想到「馬王政爭」，都是總統出手對準自家立院龍頭，卻同樣處理得略顯拙劣，賴清德才剛經歷大罷免32：0，若連黨內「小罷免」都搞不定，落得33：0，實在有損領導威信。

據了解，新潮流已下令所屬立委簽署連署書，除了和柯建銘長期共事的吳思瑤外，曾任立法院副院長的蔡其昌成為免簽連署書例外。黨內解讀，這已有預留最大公約數、鋪陳蔡接任下屆總召意味。據指出，執政高層及新系確實屬意蔡其昌接下總召職務，但蔡其昌現階段態度相對保留。

有黨內人士表示，賴清德與新潮流只顧著拉下柯建銘，就算柯建銘最後願意「妥協」，那接下來誰來「承擔」總召職務、誰有足夠政治能量及功力帶領黨團衝鋒陷陣與在野黨攻防，高層真的想好了嗎？真的全盤思考了嗎？

