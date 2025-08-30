綠營逼退柯建銘 腳步放緩

大罷免失利，民進黨內檢討聲浪劍指民進黨立院黨團總召柯建銘，不過昨天民進黨團大會並未強力逼宮，柯建銘也私下向綠委意有所指地說，「九月十九日（下會期預計開議日）見」。民進黨人士表示，黨內逼宮柯建銘腳步放緩，接下來就看高層如何和柯建銘溝通，黨政高層原先設定的「老柯總召只做到這會期結束」確定落空。

民進黨秘書長徐國勇廿六日召集派系會議，發起改選民進黨團幹部的連署，要求黨團幹部包含總召全面改組，並委由總統府秘書長潘孟安出面與柯建銘溝通。

昨天是立法院本會期最後一天，柯建銘也出招將民進黨團大會搬到議場內，不過據了解，昨日會議並未觸及幹部改選議題，也未有綠委提到黨內連署一事。

不過據了解，民進黨最大派系新潮流已下令所屬立委簽署連署書，除了和柯建銘長期共事的吳思瑤、蔡其昌免簽連署書外，其他新系立委都簽字，黨內解讀，蔡其昌可免簽有接棒下屆總召的意味。而其他派系立委則先蓋牌，對連署抱持觀望態度。

一位非賴系立委表示，最積極逼退柯建銘的當屬新潮流，但昨上午黨團大會，幾位新系大將並未出席，當時就嗅到不會馬上攤牌氛圍。

民進黨人士指出，由於昨天已是立院本會期最後一天，高層要在本會期處理完柯建銘去留議題落空，第一回合「賴神鬥老柯」，可視為賴清德挫敗，接下來將進入「總召保衛戰」延長賽。

商品推薦