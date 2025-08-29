「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

大罷免大失敗，各界關注民進黨立院黨團總召柯建銘是否走人。資深媒體人李艷秋表示，大罷免後，看到柯建銘佝僂著背，小心翼翼地在議場走動，見人就低頭微笑打招呼，輕聲細語地跟在野立委討論法案，「這才猛然發現，原來柯總召不是一直那麼瘋癲的，他只是很認真地用最癡狂的狀態，演出當家者要求的囂張」。

李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專發表「該念七步詩？還是說周處的故事？」一文，她表示，現在當家者卻發動所有綠委連署，逼柯建銘離開總召的職位；「以前被他呼來喝去的小弟小妹，突然都成了他的冤親債主，把第一戰犯的帽子穩穩的給他戴上」。柯建銘軟弱地為自己辯護，「盡一切可能，讓國會過半，何錯之有？」並手抄曹植的七步詩，怨同志相煎太急。

「他想要負隅頑抗，卻不得不搖尾乞憐」，李艷秋表示，現在的柯建銘，讓人聯想起被雍正賜死的年羹堯。

李艷秋表示，大罷免大失敗，如今唯一被罷免成功的，可能就是柯總召了，這結局真的很黑色幽默。

如果說柯建銘有錯，李艷秋表示，錯在柯建銘坦白承認一年前就和賴清德總統討論大罷免，錯在無差別罷免的概念形成時，柯建銘沒有制止，還火上添油的高聲附和；柯建銘洋洋自得於可以和總統決定國策，而且還不知死活的大聲嚷嚷。「所有的錯都源於他實在太想當立法院長」。

李艷秋表示，賴總統要開鍘柯建銘，那是黨內的事，不過賴總統應該先回答5個問題：第一，誰決定用清除中共同路人，作為大罷免的主軸？第二，你認為不挺民進黨就是中共同路人？第三，當罷團瘋狂在街頭獵巫，挑釁路人，辱罵榮民時，你為什麼沒有制止，還向他們致敬？第四，你知道因為大罷免，台灣空轉了一年多，一事無成嗎？第五，你要如何平復台灣的撕裂、對立和仇恨？

她表示，回顧一年多的罷免，賴總統團結十講的雜質說、「民主不是表決多數贏就贏」，是大罷免聲勢大落的主因，總統急煞喊停，就是知道引發了民怨；再加上大罷免期間風災傷民，賴總統毫無同理心，叫屋頂被吹走的老人家自己爬上去鋪帆布，每個造成選民憤怒的關鍵字，都出自於賴總統，「關柯建銘屁事？」被民意狠甩耳光之後，到底是柯建銘該寫七步詩？還是該給賴清德說說周處除三害的故事？

這次罷免，李艷秋表示，定調在「清除立院中的中共同路人和代理人」，如此偉大崇高的目標，大失敗之後竟然隻字不提了，這不是心虛和承認自己造謠嗎？

李艷秋表示，建議賴總統，繼續完成團結十講，把罷免失敗歸因於中國積極介選，所以罷免的結果不算，應該重新再來一次，這樣又可以搞一年，什麼關稅、缺電、弊案、貪汙都沒人提了，司法媒體兩座門神一站，一定能一雪前恥。賴總統不是周處，「因為他不像周處會醒悟自己是那最大害，還是讓柯總召念七步詩吧！」

商品推薦