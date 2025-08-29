影／綠營逼宮柯建銘？傅崐萁：賴清德借柯去職安天下

民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免落幕後，陷逼宮危機。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，賴清德上任一年多國家無寧日，天天都是紛紛擾擾，大家生活在鬥爭當中。大罷免剛結束，民進黨內的小罷免就開始了。由賴清德發起的對在野黨無差別的大罷免，在大失敗之後，馬上要借柯建銘項上人頭以謝國人，這齣非常難看的宮廷大戲在今天正式落幕。針對行政院長卓榮泰的「碉堡說」，也轟表示把碉堡外的人都當作敵人。呼籲賴清德道歉，撤換不適任的行政院長，這才是全民之福。

