影／柯建銘將交出總召？吳思瑤：上午黨團會議未談論
面對大罷免失利，民進黨內部傳出要求立院黨團總召柯建銘交出位置，上午的黨團大會是否提出改選備受關注，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤在回應媒體時表示，黨團會議完全沒有觸及黨團改組，時間很短，馬上就有幾個重大議案要表決，所以僅報告相關程序和議案內容。
今天也是立法院本會期最後一次院會，吳思瑤表示，今天是她擔任幹事長的第575天，也是她終於能卸下重擔的一天，不僅心情輕鬆起來，也穿上自己最愛的紫色洋裝。她表示，自己每天都努力回應各種問題，也盡可能做好黨團幹事長的角色，「職務改變但任務不變，我依舊是捍衛國會民主的力量、依舊認真問政，大家有需要繼續找吳思瑤」。吳思瑤也在最後向眾人鞠躬致意。
