新系簽黨團改組連署獨缺蔡其昌例外 綠下任總召呼之欲出

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蔡其昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。據了解，民進黨最大派系新潮流已下令所屬立委簽署連署書，除了和柯建銘長期共事的吳思瑤外，蔡其昌成為免簽連署書例外。黨內解讀，這已有預留黨內最大公約數、鋪陳接任下屆總召意味。

對於黨內傳出連署逼宮柯建銘，蔡其昌今天表示，他沒有收到任何連署，並說民進黨加油。原先預期，今天是立院本會期會最後一個上班日，民進黨上午黨團大會可能觸及柯建銘去留討論，但據轉述，會中僅針對今天待處理議案進行確認，並未討論黨團改組事宜。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，大家都關心民進黨團改組，相信在下立院下個會期開議之前，有充分對話的時間，讓大家沉澱思考，所有大鳴大放的意見，都要化為大破大立的行動。

民進黨人士表示，目前檯面上僅新潮流集體簽連署書，但其他派系對柯建銘應辭去總召有一定共識，尚未送出連署書各有考量，顧及柯建銘顏面，認為還有溝通空間，不願強力逼退也是考量之一；但總體來看，柯建銘卸下總召職位，只是時間點問題。

民進黨 柯建銘 連署書 蔡其昌

