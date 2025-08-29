林俊憲稱黨團改選是共識 王世堅：這是柯建銘應得的懲罰
民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受關注。民進黨新潮流立委林俊憲今天表示，黨團立委共識態度很清楚，都贊成讓柯建銘該休息了，只是什麼時間點有不同意見。民進黨立委王世堅則表示，現在罷免結果出來了，民進黨團就要給社會有個交代，所以希望總召重新改選，這是柯建銘應得的懲罰。
林俊憲指出，他認為這應該讓柯建銘自己決定，如果是做到這個會期，就是到今天；若到下個會期，就是到明年一月底。柯建銘很有智慧，他應該能看清楚黨內外局勢，相信他會做最好的選擇。
林俊憲說，柯建銘去留和大罷免沒有關係，是這段時間以來府院黨運作綜合考量，和黨團內部成員認為，未來和在野黨折衝是否要有不同思維等，柯建銘功勞、苦勞都有，時間點應讓他自己決定。
王世堅表示，人做出選擇就要付出代價，他從頭到尾徹底反對大罷免，所以這一年多以來，被側翼網軍、名嘴修理得體無完膚，這是他應該得到的代價；現在罷免結果出來了，社會已經展現了看法，民進黨團就要給社會有個交代，所以希望總召重新改選，這是柯建銘應該要得到的懲罰。
王世堅說，民進黨是基於是非回應社會期待，檢討要理性擺在最先，感情先擺一邊，若感情擺第一，就完全不是社會期待。他沒有要柯建銘辭去立委，柯建銘依然是民進黨不分區立委，而且以他的輩份，一定給柯建銘最後的溫柔，也相信柯建銘會接受卸下總召職務。
