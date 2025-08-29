快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

林俊憲稱黨團改選是共識 王世堅：這是柯建銘應得的懲罰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者季相儒／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者季相儒／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受關注。民進黨新潮流立委林俊憲今天表示，黨團立委共識態度很清楚，都贊成讓柯建銘該休息了，只是什麼時間點有不同意見。民進黨立委王世堅則表示，現在罷免結果出來了，民進黨團就要給社會有個交代，所以希望總召重新改選，這是柯建銘應得的懲罰。

林俊憲指出，他認為這應該讓柯建銘自己決定，如果是做到這個會期，就是到今天；若到下個會期，就是到明年一月底。柯建銘很有智慧，他應該能看清楚黨內外局勢，相信他會做最好的選擇。

林俊憲說，柯建銘去留和大罷免沒有關係，是這段時間以來府院黨運作綜合考量，和黨團內部成員認為，未來和在野黨折衝是否要有不同思維等，柯建銘功勞、苦勞都有，時間點應讓他自己決定。

王世堅表示，人做出選擇就要付出代價，他從頭到尾徹底反對大罷免，所以這一年多以來，被側翼網軍、名嘴修理得體無完膚，這是他應該得到的代價；現在罷免結果出來了，社會已經展現了看法，民進黨團就要給社會有個交代，所以希望總召重新改選，這是柯建銘應該要得到的懲罰。

王世堅說，民進黨是基於是非回應社會期待，檢討要理性擺在最先，感情先擺一邊，若感情擺第一，就完全不是社會期待。他沒有要柯建銘辭去立委，柯建銘依然是民進黨不分區立委，而且以他的輩份，一定給柯建銘最後的溫柔，也相信柯建銘會接受卸下總召職務。

民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

柯建銘 民進黨 大罷免 王世堅 林俊憲

延伸閱讀

議場內開黨團大會引解讀 柯建銘：不要想太多

影／勸柯建銘放下 王世堅：給他最後的溫柔

傳妻淚訴「75歲了讓他當完總召」 柯建銘：沒這回事

下聖旨逼宮柯建銘？藍營：賴清德內鬥「宮廷戲碼」是要切割逃避責任

相關新聞

傳妻淚訴「75歲了讓他當完總召」 柯建銘：沒這回事

民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免後被黨內逼宮辭去總召一職，據傳，總統府秘書長潘孟安日前到柯建銘家中拜訪，柯仍不退，柯妻也...

影／勸柯建銘放下 王世堅：給他最後的溫柔

民進黨推動大罷免失敗後，眾多矛頭指向總召柯建銘，立委王世堅今天上午表示，現在社會的意思已經完整表達，勸柯建銘放下現在的位...

柯建銘不走 游盈隆舉「康熙力擒鰲拜」、驚訝怎為總召位子不惜內亂

大罷免大失敗，民進黨內部出現檢討聲浪。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當前綠營反省檢討批判的重點有兩個，一個是路線，另一...

賴清德鐵腕逼辭 黨內替柯建銘抱不平

民進黨立院黨團總召柯建銘推動大罷免，如今被黨內視為「戰犯」，要求柯辭黨團總召聲浪大，賴清德總統昨表態「黨團改選，會更符合...

林俊憲稱黨團改選是共識 王世堅：這是柯建銘應得的懲罰

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受關注。民進黨新潮流立委林俊憲今天表示，黨團立委共識態度很清楚，都贊成讓柯建銘該休息了，...

下聖旨逼宮柯建銘？藍營：賴清德內鬥「宮廷戲碼」是要切割逃避責任

兩波大罷免遭32：0完封後，民進黨政府進行內閣改組，黨內也出現檢討立院黨團總召柯建銘的聲浪，賴清德總統昨說「如果黨團做改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。