聽新聞
0:00 / 0:00
影／勸柯建銘放下 王世堅：給他最後的溫柔
民進黨推動大罷免失敗後，眾多矛頭指向總召柯建銘，立委王世堅今天上午表示，現在社會的意思已經完整表達，勸柯建銘放下現在的位置，並表示會給他「最後的溫柔」。
王世堅認為，黨內的檢討也只是希望柯建銘離開黨團三長的位子，並非要他辭去不分區立委，並且以柯建銘的輩分，「我一定給他溫暖，我一定給他最後的溫柔」，並且王世堅認為，要柯建銘辭去總召，他最終會接受，但可能一時之間有情緒。
