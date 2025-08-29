快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

議場內開黨團大會引解讀 柯建銘：不要想太多

中央社／ 台北29日電
民進黨立院黨團29日在立法院議場後方召開黨團會議，黨團總召柯建銘（後中）主持。中央社
民進黨立院黨團29日在立法院議場後方召開黨團會議，黨團總召柯建銘（後中）主持。中央社

大罷免落幕後，綠營部分檢討聲浪指向民進黨立法院黨團總召柯建銘，民進黨團今天在議場內召開黨團會議，引發解讀。柯建銘說，今天院會要處理的議案相對簡單，因此沒有特殊安排，不要想太多。

有報導指出，總統府秘書長潘孟安拜訪柯建銘，而柯建銘妻子淚訴，希望讓柯建銘當完這一屆立委。柯建銘說，沒有這回事，他昨天有說過，此時無聲勝有聲，因此關於這方面的事情，大家安靜看就好，他不會再多做任何回應。

大罷免失敗，近日有黨籍立委劍指當初主張大罷免的柯建銘，應為大罷免失利負責，更傳出甫上任的民進黨秘書長徐國勇發動立委連署，要求全面改選黨團幹部。

柯建銘今天現身立法院，並於議場外接受媒體訪問。

針對今天民進黨團召開黨團會議，為何不借用過去常用的立法院群賢樓會議室，而是在議場內開黨團會議。柯建銘說，今天院會要處理的議案相對簡單，像是韌性特別條例修正草案有2個條文要表決，追加預算部分有文化部預算要表決，因此沒有特殊安排，不要想太多。

柯建銘 大罷免 民進黨

延伸閱讀

傳妻淚訴「75歲了讓他當完總召」 柯建銘：沒這回事

下聖旨逼宮柯建銘？藍營：賴清德內鬥「宮廷戲碼」是要切割逃避責任

柯建銘不走 游盈隆舉「康熙力擒鰲拜」、驚訝怎為總召位子不惜內亂

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

相關新聞

林俊憲稱黨團改選是共識 王世堅：這是柯建銘應得的懲罰

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受關注。民進黨新潮流立委林俊憲今天表示，黨團立委共識態度很清楚，都贊成讓柯建銘該休息了，...

傳妻淚訴「75歲了讓他當完總召」 柯建銘：沒這回事

民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免後被黨內逼宮辭去總召一職，據傳，總統府秘書長潘孟安日前到柯建銘家中拜訪，柯仍不退，柯妻也...

綠逼宮柯建銘…傅崐萁：大罷失敗 賴清德借其人頭安天下

民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免完全落幕後，陷逼宮危機。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，賴清德總統在大罷免失敗後，要借...

影／勸柯建銘放下 王世堅：給他最後的溫柔

民進黨推動大罷免失敗後，眾多矛頭指向總召柯建銘，立委王世堅今天上午表示，現在社會的意思已經完整表達，勸柯建銘放下現在的位...

下聖旨逼宮柯建銘？藍營：賴清德內鬥「宮廷戲碼」是要切割逃避責任

兩波大罷免遭32：0完封後，民進黨政府進行內閣改組，黨內也出現檢討立院黨團總召柯建銘的聲浪，賴清德總統昨說「如果黨團做改...

柯建銘不走 游盈隆舉「康熙力擒鰲拜」、驚訝怎為總召位子不惜內亂

大罷免大失敗，民進黨內部出現檢討聲浪。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當前綠營反省檢討批判的重點有兩個，一個是路線，另一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。