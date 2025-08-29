議場內開黨團大會引解讀 柯建銘：不要想太多

大罷免落幕後，綠營部分檢討聲浪指向民進黨立法院黨團總召柯建銘，民進黨團今天在議場內召開黨團會議，引發解讀。柯建銘說，今天院會要處理的議案相對簡單，因此沒有特殊安排，不要想太多。

有報導指出，總統府秘書長潘孟安拜訪柯建銘，而柯建銘妻子淚訴，希望讓柯建銘當完這一屆立委。柯建銘說，沒有這回事，他昨天有說過，此時無聲勝有聲，因此關於這方面的事情，大家安靜看就好，他不會再多做任何回應。

大罷免失敗，近日有黨籍立委劍指當初主張大罷免的柯建銘，應為大罷免失利負責，更傳出甫上任的民進黨秘書長徐國勇發動立委連署，要求全面改選黨團幹部。

柯建銘今天現身立法院，並於議場外接受媒體訪問。

針對今天民進黨團召開黨團會議，為何不借用過去常用的立法院群賢樓會議室，而是在議場內開黨團會議。柯建銘說，今天院會要處理的議案相對簡單，像是韌性特別條例修正草案有2個條文要表決，追加預算部分有文化部預算要表決，因此沒有特殊安排，不要想太多。

