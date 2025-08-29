傳妻淚訴「75歲了讓他當完總召」 柯建銘：沒這回事

民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免後被黨內逼宮辭去總召一職，據傳，總統府秘書長潘孟安日前到柯建銘家中拜訪，柯仍不退，柯妻也淚訴「75歲了，希望能讓他當完這一屆」。柯建銘今天回應，沒這回事，其餘不再回應，此時無聲勝有聲。

民進黨立委林岱樺前晚開第一槍，表示「同志之情，豈忍全黨咎一人」，她不參與任何針對性的連署。後續雖有零星綠委如郭國文、賴瑞隆表態支持黨團改組，王世堅也說，他已簽了，但對柯建銘最後的溫柔永不止息；但據了解，51位民進黨立委僅有十多位簽連署書，和黨內「反柯」聲浪不成正比。

一位未簽連署的非賴系立委表示，柯建銘長年為黨奉獻，沒有功勞也有苦勞，發動大罷免也不全是為了一己之私，固然有該檢討的地方，也該暫時沉潛一下，但不該透過集體連署，讓柯建銘難堪。也有綠委說，柯建銘該退居幕後，但賴清德不應赤裸裸逼退，才剛大罷免完，在黨內馬上又「小罷免」，凸顯賴心態都沒變。 民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

