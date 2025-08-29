下聖旨逼宮柯建銘？藍營：賴清德內鬥「宮廷戲碼」是要切割逃避責任

兩波大罷免遭32：0完封後，民進黨政府進行內閣改組，黨內也出現檢討立院黨團總召柯建銘的聲浪，賴清德總統昨說「如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待。」花蓮藍營指這是「皇上下聖旨」要柯建銘自裁的「宮廷戲碼」，透過祭旗轉移焦點。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，賴清德切割老柯，將大罷免失敗的責任推給一個人承擔，只為掩飾執政失能，顯示民進黨權力鬥爭遠勝過對人民的關懷。

吳建志表示，大罷免之所以慘敗，根本原因不在柯建銘，而在賴清德政府的政策錯誤與執政傲慢，對美單向經貿讓利、災後重建遲滯無方等，才是真正引爆民怨的導火線，人民用選票與拒絕罷免的方式，給了民進黨最沉重的教訓，賴清德卻只想透過「祭旗」來轉移焦點。

吳建志認為，柯建銘長期位居民進黨內權力核心，但整個執政方向都是賴清德拍板，豈能把大罷免的失敗推給一個總召？這正說明，賴清德的領導風格不是承擔，而是卸責，當總統一再用內鬥手段解決問題，台灣社會將付出沉重代價。

他表示，民進黨若以為切割柯建銘就能挽救低迷民調，那只是自欺欺人，人民要的是「真正改變」，新內閣若只是換湯不換藥，依舊延續錯誤政策，只會讓民心更離散。台灣需要的是務實的能源政策、穩健的兩岸交流、公平的經貿談判與以民為本的施政，而不是一場又一場的權力戲碼。

吳建志指出，花蓮作為大罷免第一線的見證者，清楚感受到基層民意的憤怒，賴清德若繼續以內鬥替代改革、以切割逃避責任，那麼未來不只是一場罷免，將面臨的是全面性的民意反撲，呼籲民進黨停止權鬥，回應民生問題。

商品推薦