柯建銘不走 游盈隆舉「康熙力擒鰲拜」、驚訝怎為總召位子不惜內亂

大罷免大失敗，民進黨內部出現檢討聲浪。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當前綠營反省檢討批判的重點有兩個，一個是路線，另一個是人。事實上，對大罷免這種大型群眾運動功過的檢討，不可能只檢討路線，還必須檢討特定人，因為路線選擇是人決定及推動的。

游盈隆在臉書發表「關於柯建銘路線問題」一文，他表示，何況從去年2月開始，民進黨新權力核心，力主強硬對抗藍白，堅採衝突導向路線的人就是民進黨立院黨團總召柯建銘。大罷免路線，本質上，是新盲動主義路線，若說是柯建銘路線，也若合符節。

民進黨立委郭國文與林淑芬率先開砲，游盈隆表示，兩人砲火都相當兇猛。郭說「對事不對人，要討論路線問題」。林淑芬則說「沒有討論，沒有民主」，8個字畫龍點睛，一語道破老柯領導下民進黨立院黨團的問題。

他說，沒錯，衝突導向路線和缺乏黨內民主，正是今日民進黨一頭栽進大罷免風暴的根本原因。

柯建銘這幾天成為眾矢之的，被明示或暗示辭職下台，游盈隆表示，是完全可以理解的。因為，過去8個月，柯建銘和曹興誠發動一場史無前例的民主內戰，一起揮舞大罷免大旗，站在大罷免歷史浪頭，引領近千萬綠營群眾，瘋狂搖旗吶喊，誓言大罷免大成功，是何等的威風。

游盈隆表示，如今32:0，兵敗如山倒，支持者呆若木雞，不知何去何從，府院黨團都受重傷，台灣民主奄奄一息，柯建銘卻還死不認錯，強硬地說「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有」。

「這不是我熟識的柯建銘」。游盈隆表示，他和許多民進黨人熟識的柯建銘，是一個豪氣干雲、一諾千金、頂天立地的男子漢。怎會為了一個立院黨團總召的位子，不惜繼續內亂，繼續傷害柯建銘熱愛的台灣與民進黨？柯建銘一路走來對民進黨的貢獻有目共睹，「但這不應該是他離不開總召位子的原因」。

游盈隆表示，昨天美麗島823大罷免後民調出爐，顯示府院民意支持度持續下滑，已到了快收拾不住的地步；同時，全國68.5%的人對柯建銘反感，52%認為柯建銘應為大罷免負最大責任。簡直慘不忍睹。

游盈隆表示，英國最偉大的政治家之一邱吉爾說：「酒店打烊，我就走人」，何等豪邁瀟灑。「柯總召應很熟悉這典故才對」。如果堅持不走，清代康熙皇帝力擒鰲拜的往事，恐怕會開始浮現在許多人的腦海。相信這絕非飽覽群書的柯總召所樂見。

