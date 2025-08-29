「黨團改選更符社會期待」賴清德下通牒逼退柯建銘

大罷免大失敗，賴政府啟動內閣改組，民進黨內矛盾也檯面化。面對黨內逼退民進黨立院黨團總召柯建銘，賴清德總統昨表示，「如果黨團改選，我相信會更符合社會期待。」賴總統的正式表態，形同對柯建銘辭總召下最後通牒。對此，柯建銘僅表示「此時無聲勝有聲」，並未多做回應。

徐國勇發動連署劍指柯

兩波罷免案最終卅二比○收場，推動大罷免的柯建銘成箭靶；民進黨立委近日陸續要求進行黨團路線檢討，民進黨新任秘書長徐國勇更召集各派系代表，發動連署，要求黨團幹部全面改組，劍指柯建銘意味濃厚。

賴總統昨早出席亞洲太平洋國會議員聯合會開幕典禮後，罕見走向媒體針對柯建銘是否應卸任黨團總召受訪表示，「如果黨團改選，我相信會更符合社會期待」。圖／取自udn直播

賴總統昨早出席亞洲太平洋國會議員聯合會（ＡＰＰＵ）開幕典禮後，罕見走向媒體針對柯建銘是否應卸任黨團總召受訪。賴總統說，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府院黨、黨團都應該做必要的改組或改選。

賴總統說，最先啟動的是黨的秘書長，由徐國勇來擔任，前天黨的一級主管也多數都有調整。行政院長卓榮泰正進行內閣的改組，後續國安會也會引入新血。在這個情況下，如果黨團改選，相信會更符合社會的期待。

潘孟安勸柯盼主動讓步

據了解，前晚總統府秘書長潘孟安更銜命親自登門拜會柯建銘，柔性勸說希望柯主動「讓步」。不過，柯建銘當下未置可否。民進黨團今將在立院議場內開黨團會議，柯建銘如何「表態」備受關注。

行政院前天公布內閣異動名單，包括十個機關、共十六人。卓榮泰昨率多數準內閣成員亮相，宣布行動創新AI內閣二點○啟動，預計九月一日交接。

內閣改組重用年輕人

賴總統表示，內閣改組秉持三個特色，重用年輕人，運動部長由兩屆奧運金牌李洋擔任、行政院秘書長由張惇涵來擔任；重視專業，國發會由葉俊顯擔任，經濟部長由龔明鑫擔任；重視經驗，衛福部長由石崇良出任，數發部長由林宜敬擔任。

藍：賴不該置身事外

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這次所謂的內閣改組根本是一場大笑話，目前擺出來的鬥爭內閣，未來還要繼續鬥爭、追殺在野黨。國民黨立委許宇甄說，柯建銘固然該為大罷免失敗辭職，但賴清德更不該置身事外。當前台灣社會的不安，根源不是民進黨團幹部的問題，而是賴政府施政方向偏離民意。

國安會人事近日宣布

賴總統昨透露，後續國安會也會引入新血。據了解，國安會新人事將在近日宣布，國安會副秘書長徐斯儉接任駐美代表，仍待最後拍板確認，而軍方出身的另一位副秘書長劉得金職務也將異動；總統府發言人李問可望接掌國安會副秘書長、民進黨北市議員趙怡翔也可望出任副秘書長。

此外，原駐歐盟代表李淳日前離任，總統府昨天發布總統令，特任謝志偉為駐歐盟兼比利時大使，謝志偉先前是我國駐德代表。

