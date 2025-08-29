聽新聞
0:00 / 0:00

綠19議員連署建言賴總統 王鴻薇：自家議員都看不下去

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

民進黨跨縣市十九位地方議員連署「請賴總統正視危機」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇認為，賴清德迄今還想大權一把抓，死不悔改，這是要逼賴清德總統改變路線；民眾黨立委林國成表示，從核三公投就看出民心思變，賴清德應負責，別只想著斷尾求生。

王鴻薇表示，民進黨議員們現在是要逼賴清德自己改變路線，也點出很多問題，包含要落實財劃法、徹查綠能弊案重重，這些內容其實國民黨早就提醒，但賴清德就是不聽，連自家議員都看不下去，要站出來敲醒賴清德。

林國成說，賴清德小圈圈決策，連自家人也看不下去，從核三公投就看得出民心思變，民進黨執政縣市同意票皆大於不同意票，不僅是民進黨的警訊，也是對賴清德的警告。

賴清德 民進黨

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德逼退柯建銘 老柯敢教清德宗學周處？

他預測賴清德將開鍘老柯 「黨團改選更符合社會期待」

17位民進黨議員共同聲明喊話賴清德 梁育慈曝撰稿者是這2人

綠議員串連籲正視危機 王鴻薇：剩賴清德自己還死不悔改

相關新聞

「黨團改選更符社會期待」賴清德下通牒逼退柯建銘

大罷免大失敗，賴政府啟動內閣改組，民進黨內矛盾也檯面化。面對黨內逼退民進黨立院黨團總召柯建銘，賴清德總統昨表示，「如果黨...

綠19議員連署建言賴總統 王鴻薇：自家議員都看不下去

民進黨跨縣市十九位地方議員連署「請賴總統正視危機」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇認為，賴清德迄今還想大權一把抓，死不悔改，...

民進黨跨縣市19議員 連署籲賴「正視危機」

七二六、八二三兩輪大罷免全軍覆沒，民進黨內檢討聲浪四起，北中南跨縣市十九名年輕議員昨在社群平台共同發表聲明，呼籲賴清德總...

冷眼集／大罷免挫敗 戰犯豈只有柯建銘

大罷免慘敗收場，賴清德提出執政團隊「四項改變」作為回應最新民意。而賴清德打著檢討名號的利刃，已懸在民進黨立院黨團總召柯建...

賴清德鐵腕逼辭 黨內替柯建銘抱不平

民進黨立院黨團總召柯建銘推動大罷免，如今被黨內視為「戰犯」，要求柯辭黨團總召聲浪大，賴清德總統昨表態「黨團改選，會更符合...

【重磅快評】賴清德逼退柯建銘 老柯敢教清德宗學周處？

大罷免大失敗，民進黨抓戰犯歹戲拖棚。民進黨立院黨團總召柯建銘拒辭，終於逼得總統親自出手了。賴清德總統今天公開表示，府、院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。