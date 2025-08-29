綠19議員連署建言賴總統 王鴻薇：自家議員都看不下去

民進黨跨縣市十九位地方議員連署「請賴總統正視危機」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇認為，賴清德迄今還想大權一把抓，死不悔改，這是要逼賴清德總統改變路線；民眾黨立委林國成表示，從核三公投就看出民心思變，賴清德應負責，別只想著斷尾求生。

王鴻薇表示，民進黨議員們現在是要逼賴清德自己改變路線，也點出很多問題，包含要落實財劃法、徹查綠能弊案重重，這些內容其實國民黨早就提醒，但賴清德就是不聽，連自家議員都看不下去，要站出來敲醒賴清德。

林國成說，賴清德小圈圈決策，連自家人也看不下去，從核三公投就看得出民心思變，民進黨執政縣市同意票皆大於不同意票，不僅是民進黨的警訊，也是對賴清德的警告。

