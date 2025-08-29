聽新聞
民進黨跨縣市19議員 連署籲賴「正視危機」

聯合報／ 記者余采瀅劉明岩陳秋雲劉懿萱劉星君／連線報導
由民進黨台中市議員黃守達（圖）等人發起，北中南十九名年輕議員昨發表共同聲明，呼籲賴總統正視危機。本報資料照片
由民進黨台中市議員黃守達（圖）等人發起，北中南十九名年輕議員昨發表共同聲明，呼籲賴總統正視危機。本報資料照片

七二六、八二三兩輪大罷免全軍覆沒，民進黨內檢討聲浪四起，北中南跨縣市十九名年輕議員昨在社群平台共同發表聲明，呼籲賴清德總統「正視我們的危機」，並提出「五點行動倡議」。參與連署的議員說，這不是單純的究責，而是要讓社會看見「民進黨願意改變」。

新潮流要角、前立委段宜康日前在臉書發文「沒有人可以說自己無可替代，這才是內部民主」，被解讀為向民進黨立院黨團總召柯建銘開出第一槍。昨聲明發起人之一、新潮流系台中市議員黃守達坦言，他認為行政院、民進黨立院黨團、民進黨中央黨部皆應全面改組。

「大罷免的投票結果，是地震，隨後而來的，將是可能的海嘯，請賴總統正視這個危機。」這分聲明五點呼籲：第一，憲法法庭無法運作，盼朝野協商溝通，完成大法官任命，恢復憲政運作；第二，台灣經濟安全是跨黨派共識，因應關稅衝擊，保障國際訂單，部署後川普時代全球供應鏈，是重中之重。

第三，台灣需要安全、穩定能源，研發核融合、地熱等先進能源，現在綠電弊案不斷，應徹查弊案清除綠能蟑螂；第四，總統應召開地方自治國是會議，就區域均衡、行政區域重劃、整併直轄市與縣市、調整鄉鎮市展開審議，政府要勇敢重整，做出效率。第五，民進黨應徹底改變原有科層體制與官僚文化，推動黨務改革。

這分聲明已有十九名綠營議員連署，以新系或親新系居多，也有英系，部分議員派系色彩不明顯。

