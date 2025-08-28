快訊

冷眼集／大罷免挫敗 戰犯豈只有柯建銘

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

大罷免慘敗收場，賴清德提出執政團隊「四項改變」作為回應最新民意。而賴清德打著檢討名號的利刃，已懸在民進黨立院黨團總召柯建銘頭上；但大罷免挫敗，戰犯豈只有柯建銘？賴清德若不自我檢討，黨內、外界恐難接受也不會認同。

賴清德的固執與不妥協，是意料之中，但他的政治誤判與施政輕重錯置，卻遠超乎人們的想像。過去一年多的國政空轉，人民面對的只有無盡的大罷免，造成社會對立，但即使民意透過大罷免給了賴一記當頭棒喝，他還是沒有認錯的打算。

賴清德不知自我反省，從八二三大敗後在總統府的談話就可看出端倪。賴表示，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變，並大談內閣與施政方向將做調整；不過，對於自身的檢討，卻隻字未提。

執政團隊一連串看似檢討的作為，說穿了其實只是在「抓戰犯、給交代」敷衍了事；否則，真正和大罷免民怨相關的內閣部會首長，又怎麼會幾乎各個不動如山？

眼看內閣改組也止不住民調持續探底頹勢，賴清德大刀揮向柯建銘，且手段毫不留餘地，不僅公開表態「支持黨團改組」，還由新任黨秘書長徐國勇發動立委連署逼辭柯建銘。賴清德以「符合社會期待」說來逼柯建銘交出總召，但怎麼不會拿出「符合社會期待」的政策思維，改變自己和民進黨的施政？

柯建銘固然難逃咎責，但試問大罷免時，哪一位民進黨立委沒跟著喊「大罷免、大成功」，包括賴清德更在團結十講提出「雜質說」，如今罷免失敗，將責任全推到柯一人身上，有欠公允。

賴總統若始終不願誠實面對他自己，依然是那個罷免失敗後，只向支持者道歉，繼續在自己人民之中區分敵我的「民進黨總統」，就算柯建銘辭總召、政院人事「小風吹」，恐怕都是枉然。

