賴清德鐵腕逼辭 黨內替柯建銘抱不平

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰李成蔭／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘推動大罷免，如今被黨內視為「戰犯」，要求柯辭黨團總召聲浪大，賴清德總統昨表態「黨團改選，會更符合社會期待」，多數綠委認為，總統既然已定調，柯建銘卸下總召機會大，但連署逼柯「下台」太粗暴，賴清德的鐵腕作為，反而激起黨內替柯抱不平。

民進黨新任秘書長徐國勇廿六日召集派系會議，發起改選民進黨團幹部的連署，要求黨團幹部包含總召全面改組，被指劍指柯建銘意味濃厚。

民進黨立委林岱樺前晚開第一槍，表示「同志之情，豈忍全黨咎一人」，她不參與任何針對性的連署。後續雖有零星綠委如郭國文、賴瑞隆表態支持黨團改組，王世堅也說，他已簽了，但對柯建銘最後的溫柔永不止息；但據了解，五十一位民進黨立委僅有十多位簽連署書，和黨內「反柯」聲浪不成正比。

一位未簽連署的非賴系立委表示，柯建銘長年為黨奉獻，沒有功勞也有苦勞，發動大罷免也不全是為了一己之私，固然有該檢討的地方，也該暫時沉潛一下，但不該透過集體連署，讓柯建銘難堪。也有綠委說，柯建銘該退居幕後，但賴清德不應赤裸裸逼退，才剛大罷免完，在黨內馬上又「小罷免」，凸顯賴心態都沒變。

民進黨團今天將在院會開始前在議場內開黨團會議，據了解，柯建銘將會當面向民進黨立委們表示態度。

國民黨立委王鴻薇說，民進黨上演宮廷戲碼，賴清德出手，拿白布條「要老柯自盡」，而柯建銘頑強抵抗，宮廷鬥爭上綱到「皇上下聖旨」；若柯建銘還持續抵抗，賴清德可能直接拔掉柯建銘不分區立委。

國民黨立委羅智強表示，「雪崩時沒有一片雪花是無辜的」，民進黨將整場大罷免失敗的責任推給單一個人，很不公道。

