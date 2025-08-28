【重磅快評】賴清德逼退柯建銘 老柯敢教清德宗學周處？

大罷免大失敗，民進黨抓戰犯歹戲拖棚。民進黨立院黨團總召柯建銘拒辭，終於逼得總統親自出手了。賴清德總統今天公開表示，府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選，「如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待」。

柯建銘戀棧不去，留下最難看的下台身影，其實咎由自取。但看到為大罷免背書的賴清德不曾罪己，為大罷免助勢的閣揆也被慰留，為大罷免猛催油門的閣員更是不動如山，高唱大罷免「何錯之有」的柯建銘，現在只能低吟「此時無聲勝有聲」。

柯建銘推動大罷免，造成國政空轉、社會撕裂、摧折民主，難逃戰犯罪責。大罷免期間的柯建銘，意氣風發，站在賴清德身旁指點江山，不可一世；大罷免翻車後，外界才從餘憤未消的綠委口中得知，原來柯建銘是「假傳聖旨」、「黨團一言堂」。

柯建銘已成眾矢之的，民進黨立院黨團幹部紛紛跳車表態逼宮，最後一個下車的是黨團副幹事長王義川，黨團幹部只剩柯建銘。但當憨川也在猶豫多時後跟著退群，顯示情勢已經明朗。

賴系立委發難，黨團幹部群起逼宮，奈何不了柯建銘，賴清德果然出手了。一方面由總統府秘書長潘孟安溝通釋兵權，一方面由民進黨新任秘書長徐國勇發動跨派系立委連署改選黨團幹部。府黨兩大秘書長，一勸退、一逼退，當然是執行「德意志」。

此時柯建銘還在「無聲勝有聲」的裝模作樣，賴清德更忍不住了，挑明著講：府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選。柯建銘此時有聲也好，無聲也罷，清德宗親傳聖旨，不容矯詔。

不過，柯建銘不服氣，可想而知。柯建銘已說，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，「何錯之有」。何況，大罷免首謀，賴清德和卓榮泰都算一份；大罷免幫凶，內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等多位閣員都跑不掉。尤其大罷免大失敗，賴清德還向罷團致謝，「難道罷團也錯了嗎？」

柯建銘提醒「多注意風災及關稅問題」，反刺賴清德和卓榮泰一下。對於賴清德所說「府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選」，柯建銘最後還敢鼓其餘勇，要求賴清德學習「周處除三害」嗎？那絕對「更符合社會的期待」！

