他預測賴清德將開鍘老柯 「黨團改選更符合社會期待」
賴清德總統今天在民進黨中常會說「黨團改選會更符合社會期待」，醫師沈政男發文批評，賴清德實際目的是「鍘掉資深立委老柯」，並透過內閣改組穩住支持度，以挽回大罷免失敗帶來的政治壓力。
沈政男指出，柯建銘長期以來是民進黨在國會的重要支柱，縱橫捭闔三十年。如今大罷免落敗，賴清德選擇將目光轉向黨團改選，意圖將責任集中於老柯個人。他認為，這是總統的第一步「政治修正動作」，第二步則是內閣改組。雖然這些舉措對支持度加分多少仍見仁見智，但至少沒有負面效果。
根據最新美麗島電子報民調，賴清德滿意度自七月的三成四下降至三成一，跌幅雖有限，但顯示支持度仍有波動。沈政男預測，隨著黨團改選及內閣改組陸續落實，賴清德的支持度有望在九月回升。
此外，他分析，鍘掉老柯的行動象徵性地否定了大罷免，也將責任轉嫁給單一人物。沈政男指出，對於綠營內部一些不同聲音，此舉有其政治必要性，尤其在2028總統選舉布局下，「誰都可以鍘掉，重點是讓人民有感」。
至於內閣改組方面，沈政男提到，部分人對運動部長人選李洋仍有質疑，但認為「行政經驗不是唯一標準」，且有助於塑造政府積極作為的形象。他也提醒藍白陣營，雖然大罷免失敗帶來短期優勢，但事件記憶將隨時間淡化，賴清德仍有機會透過民意調整回升支持度。
沈政男強調，賴清德過往選舉表現穩健，形象剛正不阿，且曾在今年六月維持四成以上滿意度；只要能有效回應民意，現階段支持度下滑仍屬事件性波動，未來仍可重整步伐，維持基本盤。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言