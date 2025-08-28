他預測賴清德將開鍘老柯 「黨團改選更符合社會期待」

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
總統賴清德（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。聯合報系資料照
賴清德總統今天在民進黨中常會說「黨團改選會更符合社會期待」，醫師沈政男發文批評，賴清德實際目的是「鍘掉資深立委老柯」，並透過內閣改組穩住支持度，以挽回大罷免失敗帶來的政治壓力。

沈政男指出，柯建銘長期以來是民進黨在國會的重要支柱，縱橫捭闔三十年。如今大罷免落敗，賴清德選擇將目光轉向黨團改選，意圖將責任集中於老柯個人。他認為，這是總統的第一步「政治修正動作」，第二步則是內閣改組。雖然這些舉措對支持度加分多少仍見仁見智，但至少沒有負面效果。

根據最新美麗島電子報民調，賴清德滿意度自七月的三成四下降至三成一，跌幅雖有限，但顯示支持度仍有波動。沈政男預測，隨著黨團改選及內閣改組陸續落實，賴清德的支持度有望在九月回升。

此外，他分析，鍘掉老柯的行動象徵性地否定了大罷免，也將責任轉嫁給單一人物。沈政男指出，對於綠營內部一些不同聲音，此舉有其政治必要性，尤其在2028總統選舉布局下，「誰都可以鍘掉，重點是讓人民有感」。

至於內閣改組方面，沈政男提到，部分人對運動部長人選李洋仍有質疑，但認為「行政經驗不是唯一標準」，且有助於塑造政府積極作為的形象。他也提醒藍白陣營，雖然大罷免失敗帶來短期優勢，但事件記憶將隨時間淡化，賴清德仍有機會透過民意調整回升支持度。

沈政男強調，賴清德過往選舉表現穩健，形象剛正不阿，且曾在今年六月維持四成以上滿意度；只要能有效回應民意，現階段支持度下滑仍屬事件性波動，未來仍可重整步伐，維持基本盤。

大罷免 賴清德 沈政男

