大罷免失敗 民進黨19名地方議員籲賴清德「正視我們的危機」

大罷免失敗，民進黨各地議員今在臉書發表共同聲明，呼籲賴清德總統「正視我們的危機」，同時提出5點行動倡議，希望清理戰場，進行黨務改革；目前已累計19名議員共同列名。

民進黨桃園市議員許家睿和魏筠今在臉書發表聯合聲明，承認大罷免失敗，但失敗不代表國家問題不存在，而是代表方法也許可以更好；2人強調台灣公民面對憲政僵局、國會亂象已積極行動，無論成敗，已寫下公民運動新頁，這些都將成為台灣繼續進步的動力。

許、魏2人表示，身為民進黨人，對執政針貶建言是質額所在，而且不僅要傾聽投同意票的公民對憲政國安期盼，也要同理不同意票的公民堅持。他們雖然來自不同的戰鬥位置，但有共同信念，「對台灣，我們永不放棄」。

「大罷免的投票結果，是地震，隨後而來的，將是可能的海嘯。請賴總統正視這個危機。」地方議員在聲明提出5點呼籲，希望透過新的方向、路線與議程，清理戰場，積極行動。

聲明首先強調「守護憲政」，指正常國家的行政、立法和司法3權分立，但現在憲法法庭無法運作，必須迅速終結，誠摯期盼朝共商與溝通，窮盡各種手段一起守護。

聲明也強調「台灣是主權獨立的國家」，無庸置疑，而台灣的經濟安全更是跨黨派共識，經濟發展、分配正義與機會均等是國家當前首要任務。因應關稅衝擊，保障國際訂單，布署後川普時代全球供應鏈是重中之重，智財保障、產地誠信、網路詐騙也應強硬執法。另外，扶助青年、長弱安養、健全房市更應持續補強。

在能源轉型方面，地方議員倡議「先維綠查」，指台灣需要全面更新，追求先進能源，「過去，核電弊案連連，現在，綠電弊案不斷」，台灣需要先進安全、穩定乾淨的能源，更要杜絕舞弊不法的能源蟑螂。

許、魏等人也提到「地方主義」，財劃法修正後，只要地方可以做的事情，中央要勇敢放手，總統應評估召開地方自治國是會議，就區域均衡、行政區域重劃、整併直轄市與縣市、調整鄉鎮市展開審議。

最後是「黨務改革」，作為執政黨的中央黨部與地方黨部，民進黨的任務就是社會溝通，黨應該徹底改變原有的科層體制與官僚文化，即時回應輿論及反應議題，組織要更靈活進入人民生活，傾聽人民心聲，為人民說話。

