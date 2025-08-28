【重磅快評】老柯宮鬥出局 她的不敢及他的補刀更搶戲

大罷免慘敗以來，賴政府進行內閣、黨務改組，民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內逼宮，賴清德總統今天終於出手，表示「如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待」，以七步詩抒發心情的老柯殘值歸零。但要品評民進黨這齣宮鬥劇，綠委王義川的臨門一腳及吳思瑤的兩個「不敢」，恐怕更搶戲。

面對黨內萬箭穿心，柯建銘的「謝謝指教」、「七步詩」之後，依其行事作風，本應還有鋪牌；只是，今天賴清德出手，出席亞洲太平洋國會議員聯合會開幕典禮會後受訪表示，因當前局勢挑戰，府、院、黨、黨團都應做必要改組或改選，「在這個情況之下，如果黨團做改選，我相信會更符合社會期待」。賴清德的明示等於宣判老柯政治死刑，老柯除了再引白居易琵琶行「別有幽愁闇恨生，此時無聲勝有聲」，也沒有什戲唱了。

賴清德今天刻意受訪闡述與行程主題無關的府院黨及黨團改組改選話題，顯有經過一番安排。前置作業有二，一是黨秘書長徐國勇昨天召集派系會議，提議總統府秘書長潘孟安與柯建銘相談，若無結果就要發動連署全面改選黨團幹部，並已實際發動，二是政策會執行長王義川「終於」跟黨團辭職潮，為鬥老柯補上臨門一腳。

徐國勇本是鬥雞，發動連署倒柯，做來順手，毫無違和感；但王義川就演很大了。本月24日吳思瑤發動黨團幹部辭職潮，並主張黨團幹部重組，矛頭指向總召柯建銘，黨團書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴、副幹事長林楚茵馬上跟進，表示期待新血注入黨團，只有王義川未表態。

王義川先是閃躲，25日早上被堵訪僅簡短回應「先去聽卓院長報告」便步入議場，後再被堵訪， 躲無可躲，只說「我的任期本來就到8月31日，9月開始會推舉新的幹部」。沒想到31日未到，昨天老柯援引七步詩之後，他就在宣布已向黨主席賴清德請辭政策會執行長一職，同時新會期也不會續任黨團副幹事長。

王義川之前未表態，觀望成份居多，他自己也說他的黨團任期到8月31日，既然如此，昨天又在中常會前表態新會期不會續任黨團副幹事長，對老柯來說，自然是十足補槍的意味；至於請辭政策會執行長一職，在徐國勇掌黨機器後，此職位已無足輕重，王義川的每個動作都顯露算計，難怪有網友笑他「怎不辭不分區立委？」

認真說起來，老柯和王義川以前還真是「師公仔擲筊」。民進黨726大罷免一敗塗地，綠委王世堅痛批柯建銘應「自己反省、知所進退」，更呼籲黨內應請罷團撤回823罷免案，王義川還批王世堅「不服從命令的，滾啦！」，那時候可以說是挺柯的急先鋒。

去年底網路流傳柯建銘稱「台灣在民進黨的手裡可以說是暗無天日」及王義川搭配簡體字的深偽影片，2人相偕北檢提告，柯、王惺惺相惜一番，老柯說他和王聲量最大，才會被中共用抖音攻擊；去年底立院表決大法官人事同意權案，民進黨團罕見封殺劉靜怡，老柯提出的理由之一就是劉曾羞辱王義川。反觀王義川在賴清德出手前一刻補插老柯一刀，又怎能不令老柯長歎？

吳思瑤的戲份也不輕，823大罷免失敗後，吳率先請辭黨團幹事長，還說老柯打很多通電話給她，但她不敢接；徐國勇發動連署改選黨團幹部，吳稱沒有收到連署書，還說她和老柯並肩作戰這麼久，「我想應當沒有人敢拿給我吧！」。吳思瑤的第一個「不敢」，結果啟動圍柯的攻勢，第二個不敢又向老柯討人情。說真的，此役之後，吳思瑤也沒有什麼不敢了。

