綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見卓榮泰藍勾勾按讚

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰臉書帳號被發現在「民進黨跨縣市17位地方議員連署『請賴總統正視危機』」新聞底下按讚。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰臉書帳號被發現在「民進黨跨縣市17位地方議員連署『請賴總統正視危機』」新聞底下按讚。圖／聯合報系資料照片

民進黨跨縣市17位地方議員連署「請賴總統正視危機」，指出他們承認失敗，但結果失敗不代表國家問題不存在，引發各界高度討論，就連藍委也說「很多問題是國民黨早就提醒過的」。沒想到，有網友發現，ETtoday粉絲專頁報導此事，行政院長卓榮泰臉書官方帳號竟一度按讚。記者向政院發言人室查詢，尚未獲得回應。

罷免失利後，今上午民進黨北中南跨縣市有17位議員連署，「請賴總統正視我們的危機——五點行動倡議」並同時在臉書發文。文中指出他們承認失敗，但結果失敗不代表國家問題不存在，更提出五點訴求，包含第一，守護憲政，要朝野共同協商與溝通，窮盡各種手段，一同守護憲政；第二，經濟安全，要提出全方位對策。

第三，「先維綠查」，研發「先」進能源，「維」持供電穩定，擴大多元「綠」能，徹「查」弊案清除能源蟑螂；第四，地方主義，只要地方可以做的事情，中央就要勇敢放手，權責劃分清楚；第五，黨務改革，強化社會溝通。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也說，這是要逼賴清德總統自己改變路線，其實當中點出很多問題是國民黨早就提醒過的，賴還以為是在野黨在做對，結果現在連自家議員都看不下去，只有賴自己還看不清楚。

各家媒體也陸續報導此事，有網友發現，卓榮泰臉書官方帳號稍早也有「按讚」此新聞，引發熱議。不過，目前在該媒體粉專報導中已不見卓榮泰臉書官方帳號按讚。

