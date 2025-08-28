綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見卓榮泰藍勾勾按讚
民進黨跨縣市17位地方議員連署「請賴總統正視危機」，指出他們承認失敗，但結果失敗不代表國家問題不存在，引發各界高度討論，就連藍委也說「很多問題是國民黨早就提醒過的」。沒想到，有網友發現，ETtoday粉絲專頁報導此事，行政院長卓榮泰臉書官方帳號竟一度按讚。記者向政院發言人室查詢，尚未獲得回應。
大罷免失利後，今上午民進黨北中南跨縣市有17位議員連署，「請賴總統正視我們的危機——五點行動倡議」並同時在臉書發文。文中指出他們承認失敗，但結果失敗不代表國家問題不存在，更提出五點訴求，包含第一，守護憲政，要朝野共同協商與溝通，窮盡各種手段，一同守護憲政；第二，經濟安全，要提出全方位對策。
第三，「先維綠查」，研發「先」進能源，「維」持供電穩定，擴大多元「綠」能，徹「查」弊案清除能源蟑螂；第四，地方主義，只要地方可以做的事情，中央就要勇敢放手，權責劃分清楚；第五，黨務改革，強化社會溝通。
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也說，這是要逼賴清德總統自己改變路線，其實當中點出很多問題是國民黨早就提醒過的，賴還以為是在野黨在做對，結果現在連自家議員都看不下去，只有賴自己還看不清楚。
各家媒體也陸續報導此事，有網友發現，卓榮泰臉書官方帳號稍早也有「按讚」此新聞，引發熱議。不過，目前在該媒體粉專報導中已不見卓榮泰臉書官方帳號按讚。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言