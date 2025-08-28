快訊

免費貼圖4款！精品款七夕限定貼圖 天竺鼠布丁「鼠生好難」、「穴穴泥」超實用

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

影／被民進黨內圍攻 柯建銘：此時無聲勝有聲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。柯建銘今天表示，此時無聲勝有聲，他不會再做任何發言。

立法院下午就風災重建特別條例與中央政府總預算追加預算案朝野協商，柯建銘一從電梯出來便遭媒體包圍，柯說，只能講此時無聲勝有聲，今天是要來參加總預算朝野協商，他不會再做任何發言，隨後便在媒體包圍與不斷追問下，緩慢走向會議室。

據了解，大部分綠委雖然對黨團改組有共識，但對如此直接的手段逼人下台有所疑慮，目前簽署人數尚不多；民進黨立委王世堅表示，他已經簽了，不過對柯建銘最後的溫柔永不止息。

罷免 柯建銘

延伸閱讀

賴清德表態綠黨團改選 王鴻薇：皇上下聖旨要老柯自盡

連署逼宮柯建銘綠委多觀望 王世堅簽了：對總召最後溫柔永不止息

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

柯建銘喊相煎何太急 她反問老柯「若是你贏會放過誰？」

相關新聞

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見卓榮泰藍勾勾按讚

民進黨跨縣市17位地方議員連署「請賴總統正視危機」，指出他們承認失敗，但結果失敗不代表國家問題不存在，引發各界高度討論，...

【重磅快評】老柯宮鬥出局 她的不敢及他的補刀更搶戲

大罷免慘敗以來，賴政府進行內閣、黨務改組，民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內逼宮，賴清德總統今天終於出手，表示「如果黨團做...

影／被民進黨內圍攻 柯建銘：此時無聲勝有聲

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含...

柯遭黨內逼宮 羅智強：雪崩時沒有一片雪花是無辜的

針對大罷免失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內「逼宮」。賴清德總統今天也表示，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府、院、黨...

柯建銘該卸任總召？賴清德：黨團改選更符合社會期待

•大罷免失敗，賴政府進行內閣改組，大罷免主要推手民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內「逼宮」。賴清德總統今天表示，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選。「在這個情況之下，如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待。」 民進黨內接連對柯建銘開砲，也要求民進黨團要進行路線檢討。現更傳出黨內擬發起改選黨團幹部的連署，要求黨團幹部包含總召全面改組，劍指柯建銘意味濃厚。

柯建銘該卸任？ 黃守達：黨團應全面改組 告訴民眾民進黨要改變了

台灣兩輪「大罷免」皆以失敗落幕，民進黨內掀起檢討聲浪。台中市議員黃守達等17名議員今在社群網站共同發文，向賴清德總統提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。