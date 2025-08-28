柯遭黨內逼宮 羅智強：雪崩時沒有一片雪花是無辜的

針對大罷免失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內「逼宮」。賴清德總統今天也表示，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選。「在這個情況之下，如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待。」，下午柯建銘出席黨團協商時，被媒體問及「總召心情好嗎？」，柯建銘面露笑容表示，「寫在臉上，謝謝！」。

反而是一向跟柯建銘不合的國民黨首席副書記長羅智強主動趨前跟柯建銘致意，並針對柯建銘面臨黨內「逼宮」向媒體表示，「雪崩時沒有一片雪花是無辜的」。 立法院長韓國瑜（右）今天召集黨團協商，研商災後復原重建特別預算案、114年度中央政府總預算追加預算案，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）出席。記者胡經周／攝影 一向跟民進黨立院黨團總召柯建銘（左）不合的國民黨首席副書記長羅智強（右），主動趨前跟柯建銘致意。記者胡經周／攝影

