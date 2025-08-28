柯建銘該卸任？ 黃守達：黨團應全面改組 告訴民眾民進黨要改變了
台灣兩輪「大罷免」皆以失敗落幕，民進黨內掀起檢討聲浪。台中市議員黃守達等17名議員今在社群網站共同發文，向賴清德總統提出5點行動倡議，包括守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義及黨務改革。黃守達表示，行政院、民進黨立院黨團、民進黨中央黨部皆應該全面改組，並非究責檢討，而是告訴民眾「民進黨要改變了」。
黃守達表示，17名議員向賴總統提出5點行動倡議，這是從7月26日第一波大罷免後就持續討論，綠營基層都在抱怨、批評，也有人認為「民進黨願意聽，但都沒有改變」，講了也沒有用，這次串聯行動就是嘗試與改變，議員一個拉一個共同聲明，希望民進黨可以改變，往新的方向前進。
憲法法庭停擺將近10個月，黃守達說，守護憲政第一步就是重啟協商，他尊重執政黨的判斷，但也要窮盡更種手段守護憲政。他建議，就大法官的提名與審查進行協商，可以參考過去前總統陳水扁，適度開放跨黨派參與大法官任命，希望重新啟動協商，盡快讓大法官任命，恢復憲法法庭運作。
至於綠電弊案不斷，黃守達說，綠能是不可逆的國際潮流，推動一定有很多問題，能源蟑螂要想辦法一網打盡，徹查弊案才能重建民眾對綠電的信心。
大罷免失敗，大罷免主要推手民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內「逼宮」。黃守達坦言，他認為行政院、民進黨立院黨團、民進黨中央黨部皆應該全面改組，不是究責與件檢討，而是要告訴民眾，民進黨要改變了。
