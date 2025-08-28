賴清德表態綠黨團改選 王鴻薇：皇上下聖旨要老柯自盡

外界關注民進黨立法院黨團總召柯建銘是否會卸任總召一職，賴清德總統今表態「黨團改選會更符合社會期待。」國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，因為柯的頑強抵抗，民進黨宮廷鬥爭只好上綱到「皇上下聖旨」，現在賴就是拿白布條「要老柯自盡」，柯看來是要辭了總召。

大罷免失敗，賴政府進行內閣改組，大罷免主要推手民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內「逼宮」。賴清德今天表示，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選。「在這個情況之下，如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待。」

王鴻薇指出，民進黨上演宮廷戲碼，這就是賴清德出手，拿條白布條「要老柯自盡」，也是因為這陣子柯建銘頑強抵抗，宮廷鬥爭只好上綱到「皇上下聖旨」，如今看來柯建銘必須要辭掉「萬年總召」了；若柯建銘還持續抵抗，賴清德可能直接拔掉柯建銘不分區立委。

王鴻薇分析，賴清德之前就說要「改變隊形」，本來還不想髒了手，如今民調持續下探，賴清德要危機處理來挽救民調，並自保黨主席一職，只能拿把刀捅柯建銘，畢竟柯建銘過去總嚷嚷「大罷免是我發起的」，繼726找民進黨前秘書長林右昌當替死鬼後，823當然還要再找一個柯建銘，以平息眾怒。不過，到底能不能救民調恐很難說，因為現在新內閣人事也沒有新氣象。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

商品推薦