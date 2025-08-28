賴清德表態綠黨團改選 王鴻薇：皇上下聖旨要老柯自盡
外界關注民進黨立法院黨團總召柯建銘是否會卸任總召一職，賴清德總統今表態「黨團改選會更符合社會期待。」國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，因為柯的頑強抵抗，民進黨宮廷鬥爭只好上綱到「皇上下聖旨」，現在賴就是拿白布條「要老柯自盡」，柯看來是要辭了總召。
大罷免失敗，賴政府進行內閣改組，大罷免主要推手民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內「逼宮」。賴清德今天表示，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選。「在這個情況之下，如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待。」
王鴻薇指出，民進黨上演宮廷戲碼，這就是賴清德出手，拿條白布條「要老柯自盡」，也是因為這陣子柯建銘頑強抵抗，宮廷鬥爭只好上綱到「皇上下聖旨」，如今看來柯建銘必須要辭掉「萬年總召」了；若柯建銘還持續抵抗，賴清德可能直接拔掉柯建銘不分區立委。
王鴻薇分析，賴清德之前就說要「改變隊形」，本來還不想髒了手，如今民調持續下探，賴清德要危機處理來挽救民調，並自保黨主席一職，只能拿把刀捅柯建銘，畢竟柯建銘過去總嚷嚷「大罷免是我發起的」，繼726找民進黨前秘書長林右昌當替死鬼後，823當然還要再找一個柯建銘，以平息眾怒。不過，到底能不能救民調恐很難說，因為現在新內閣人事也沒有新氣象。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言