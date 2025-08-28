連署逼宮柯建銘綠委多觀望 王世堅簽了：對總召最後溫柔永不止息

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。據了解，大部分綠委雖然對黨團改組有共識，但對如此直接的手段逼人下台有所疑慮，目前簽署人數尚不多；民進黨立委王世堅表示，他已經簽了，不過對柯建銘最後的溫柔永不止息。

王世堅指出，大家同事關懷還是在，但情感歸情感，處理公事、國家大事還是理性優先。黨團應該迅速回應社會期待，這並不是也沒有針對個人，他尊重也感謝柯建銘這麼多年來為黨付出，但還是希望說黨團能有新氣象。

至於認為總召可以換誰？王世堅說，人選完全沒有干預，只是認為應該重新改選，人選自然而然就會有，黨團那麼多優秀立委們，不管總召或是黨團全體，其實都不必去憂慮這點。

一位民進黨立委指出，據他了解，各派系並未下令所屬立委統一簽署連署書，包括他在內，黨團多數立委雖認為，柯建銘是該休息一下了，但對於用連署逼宮這種直接粗暴的方式，是不太認同的，因此多數人仍採觀望態度。

