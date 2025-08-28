連署逼宮柯建銘綠委多觀望 王世堅簽了：對總召最後溫柔永不止息
民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。據了解，大部分綠委雖然對黨團改組有共識，但對如此直接的手段逼人下台有所疑慮，目前簽署人數尚不多；民進黨立委王世堅表示，他已經簽了，不過對柯建銘最後的溫柔永不止息。
王世堅指出，大家同事關懷還是在，但情感歸情感，處理公事、國家大事還是理性優先。黨團應該迅速回應社會期待，這並不是也沒有針對個人，他尊重也感謝柯建銘這麼多年來為黨付出，但還是希望說黨團能有新氣象。
至於認為總召可以換誰？王世堅說，人選完全沒有干預，只是認為應該重新改選，人選自然而然就會有，黨團那麼多優秀立委們，不管總召或是黨團全體，其實都不必去憂慮這點。
一位民進黨立委指出，據他了解，各派系並未下令所屬立委統一簽署連署書，包括他在內，黨團多數立委雖認為，柯建銘是該休息一下了，但對於用連署逼宮這種直接粗暴的方式，是不太認同的，因此多數人仍採觀望態度。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言