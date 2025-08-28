傳民進黨團連署籲柯建銘下台 賴總統：黨團改選更符合社會期待
內閣改組及執政團隊重整，近日議題引發各界熱議。外界關注，號令大罷免行動的民進黨立院黨團總召柯建銘，於726、823大罷免行動失利後，被黨團成員強烈要求改組、總召換人。對此賴清德總統28日受訪時直言，黨團如果做改選，「我相信會更符合社會的期待」。
賴清德總統28日上午前往圓山大飯店，出席第53屆「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）開幕典禮，會後接受媒體聯訪。這是823執政團隊策略重整後，賴總統第一次在出席活動時受訪。
726、823大罷免行動失利後，民進黨內掀起一波檢討、改革聲浪，認為號令大罷免行動的柯建銘應該下台。對此，媒體詢問，是否認同黨內的聲音，認為柯總召應該知所進退？黨內有在連署要換總召？
賴總統表示，因為當前局勢充滿挑戰，所以府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選，最先啟動的是黨，黨的秘書長由徐國勇來擔任，27日黨務一級主管多數都有進行調整。
賴總統指出，現在，行政院長卓榮泰正進行內閣改組，後續國安會也會引入新血。在這個情況之下，黨團如果做改選，「我相信會更符合社會的期待」。
