綠連署逼宮柯建銘？吳思瑤稱沒收到：應當沒有人敢拿給我簽
大罷免失利後，民進黨內檢討聲浪劍指黨團總召柯建銘，甚至傳出新任民進黨秘書長徐國勇邀集派系會議，發動連署改選黨團幹部。民進黨團幹事長吳思瑤今表示，目前為止沒有收到相關連署書，尊重各種作為，而畢竟她身為七長，跟總召並肩作戰這麼久時間，「我想應當沒有人敢拿給我吧！」
吳思瑤今上午受訪表示，昨傍晚開車回選區，透過媒體致電詢問，才知道有這個連署書，目前也沒有收到，尊重大家意見表達，這段時間大家希望能夠重新出發、改造黨團的運作，都是希望讓黨團好，各種聲音跟期待都會有，大家應當都往同樣目標前進，「就是五一戰隊人人有責，讓黨團透過改造能夠更好。」
吳思瑤說，她尊重大家各種作為，尊重這段時間大家有非常多的意見，也希望這些大鳴大放，可以成為大破大立的行動。但她是看媒體才知道，也不知道有這個連署。
媒體追問拿到連署書後會如何？吳思瑤說，這是假設性問題，「我想應當沒有人敢拿給我吧！」畢竟她也是七長，跟總召在一起並肩作戰這麼久的時間，也確實沒有人來跟她提起這個連署，沒人來給她簽，「我沒有這個問題跟為難之處，目前為止，沒有要去面對簽不簽，尊重各種作為，但請記得大鳴大放後，要有進一步為黨團付出的共同行動，給社會正向回應。」
至於連署改選幹部是否由徐國勇發動串連？吳思瑤則說，應當由黨中央回應，目前得知訊息都是透過媒體，到底有沒有這樣的會議，或媒體報導的狀況，應該由黨中央回應。吳還說，內閣作出人事改組，黨務部門作出再精進調整，執政黨團也有責任檢討再出發，她依舊非常正向、健康看待黨內反省作為，期待也再次強調在制度改革，「避免針對個人的攻擊。」
