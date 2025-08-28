柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

大罷免失敗，賴政府進行內閣改組，大罷免主要推手民進黨立院黨團總召柯建銘面臨黨內「逼宮」。賴清德總統今天表示，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選。「在這個情況之下，如果黨團做改選，我相信會更符合社會的期待。」

民進黨內接連對柯建銘開砲，也要求民進黨團要進行路線檢討。現更傳出黨內擬發起改選黨團幹部的連署，要求黨團幹部包含總召全面改組，劍指柯建銘意味濃厚。

賴總統今早出席亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）開幕典禮，他會後受訪被問及柯建銘是否應卸任黨團總召時表示，因為當前的局勢充滿挑戰，所以府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選。所以最先啟動的是黨的祕書長，由徐國勇來擔任。在昨天，黨的一級主管也多數都有進行調整。

賴總統表示，現在行政院長卓榮泰正進行內閣的改組，後續國安會也會引入新血。在這個情況之下，如果黨團做改選，他相信會更符合社會的期待。

