柯建銘喊相煎何太急 她反問老柯「若是你贏會放過誰？」
大罷免落幕，民進黨屢傳要求黨團總召柯建銘「退位」，柯建銘昨天引詩人曹植的「七步詩」感嘆「相煎何太急」不過，國民黨台北市議員游淑慧在臉書指出，勝者王、敗者寇，並反問柯建銘「若你贏，你會放過誰？」
游淑慧指出，面對黨內反柯聲浪，柯建銘表示「相煎何太急」，他說，大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有？難道罷團也錯了嗎？當然錯，而且大錯特錯，當時誰囂張嗆聲說，不只罷免，還要用刑法100條追殺國民黨立委？
她說，為了一黨之私、一黨獨大，不惜用大罷免手段清算鬥爭國內其他在野黨，讓國際看台灣民主笑話，這何嘗不是「相煎何太急」？
游淑慧表示，成王敗寇，今天是大罷免大失敗，柯建銘才會低聲下氣、情勒黨內不要相煎。如果真的不幸大罷免大成功，柯建銘會何等囂張，何等高調？甚至換他清算王世堅委員等黨內反柯人士。
她說，台灣話有一句說，囂張沒有落魄的久，形容一個人得意時太囂張，但落魄來得又急又快。正是柯建銘此刻寫照。
