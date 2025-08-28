聽新聞
老柯「溫良恭儉讓」 韓國瑜按讚

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）昨出席朝野黨團協商，面帶微笑走向主持會議的立法院長韓國瑜（右）交換意見。（中央社）
兩波大罷免落幕後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為黨內逼宮對象。立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，柯建銘一改冗長發言風格，呼籲朝野要理性對話；讓韓國瑜聽完忍不住給柯兩個讚，大讚「溫良恭儉讓」，但也還不忘調侃柯「以前是溫良恭儉，從來不讓」。

八二三罷免案投票後，韓國瑜昨首度召集黨團協商，朝野氣氛顯得相當平和。韓國瑜一開始先暖場說，「要先給柯總召按個讚，柯總召第一個到現場」。

柯建銘發言前，還先對著民眾黨團總召黃國昌說「笑一下」，緩和氣氛，接著說「今天是八二三結束後的朝野協商，應該要理性對話，追求國家發展」。接著，柯說明民進黨團立場，還說希望周五該過的預算、法案都能通過，「讓我們畫下一個美好的ending」。

柯建銘發言完畢後，韓國瑜忍不住稱，要幫柯總召第二個點讚：「溫良恭儉讓了，柯總召回來了。」韓還強調，朝野展開理性討論與對話，相信對未來黨團運作、行政與立法之間的互動都會大有幫助。

