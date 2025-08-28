柯建銘不認有錯 黨內擬連署改選總召

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘；不過，柯自認大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，「何錯之有？」由於柯建銘態度強硬，黨內擬發起改選黨團幹部的連署，要求黨團幹部包含總召全面改組。黨內人士說，總統府秘書長潘孟安也將加入勸說柯建銘行列，可解讀為賴總統「準備要柯知所進退了」。

柯建銘連日在黨內被圍攻，他原本稱「黨內的事不會再回答了，不會隨之起舞」，但昨天在臉書引用曹植七步詩：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」並說，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，難道罷團也錯了嗎？

對柯的說法，英系中常委王世堅在昨天民進黨中常會前受訪表示，要讓國會過半最正確方法，就是下次選舉討回公道；柯建銘發動大罷免，即使目的正確，但不能不擇手段。

中常會前氣氛緊張，但據轉述，昨天常會上並未有常委觸及此議題，柯建銘進行例行性黨團報告後，就沒再發言；民進黨主席賴清德也沒有相關裁示，短短半小時開完後，柯隨即回到立法院出席朝野黨團協商。

王義川也辭政策會 黨團幹部僅剩柯

雖然中常會並未上演逼宮，但民進黨團副幹事長王義川昨晚宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長。民進黨團幹部共七人，先前已有五人宣布不再續任，王義川辭去黨團職務後，黨團幹部僅剩柯建銘。

另據了解，民進黨內正草擬一份連署書。內容指，大罷免雖是公民自主發起活動，但民進黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪；為表回應民意決心，民進黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

民進黨人士表示，潘孟安也將和柯建銘就相關議題溝通，可視為代表賴清德意志「指向柯建銘」；儘管黨內也有卸任立委鄭運鵬、謝欣霓等人替柯建銘抱不平，但在黨內壓力下，柯建銘是否交棒，這幾天將是關鍵期。

鄭俊昇接任府副秘 徐斯儉另有任用

行政院啟動內閣改組，政院秘書長由總統府副秘書長張惇涵接任，知情人士證實，張的遺缺，由民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任。然而，鄭俊昇原本預計出任民進黨副秘書長，因此民進黨必須再找尋新任副秘書長。

此外，先前傳出國安會副秘書長徐斯儉將出任駐美代表，接替現任駐美代表俞大㵢，府方及外交部尚未證實，但據了解，徐斯儉確實將另有任用；而國安會副秘書長林飛帆將留任，總統府發言人李問也將接任國安會副秘書長，趙怡翔也可望進入國安會擔任副秘書長。

民進黨中央也進行人事改組，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在中常會宣布四位黨務主管異動。國際事務部主任由陳文昊接任；社會運動部主任由吳易翰接任；客家事務部主任由黃駿翔接任；新住民事務部主任由張瑜庭接任。

