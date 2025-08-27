拒絕逼宮柯建銘 林岱樺喊「豈忍全黨咎一人」：不參與針對性連署

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林岱樺強調，同志之情，豈忍全黨咎一人，「本人不參與任何針對性的連署。」圖／聯合報系資料照
罷免失利，民進黨內部檢討聲浪劍指民進黨立院黨團總召柯建銘，據悉民進黨新任秘書長徐國勇昨邀集各派系，提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，若無果將發起連署改選黨團幹部。民進黨立委林岱樺強調，同志之情，豈忍全黨咎一人，「本人不參與任何針對性的連署」。

林岱樺稍早在臉書發聲明表示，「同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召」，檢討從自身做起，她深切反省檢討，期待本黨同志謙卑傾聽民意、凝聚改革共識，重拾人民信任。

林岱樺強調，黨團幹部任期自有內規規範，她不參與任何針對性的連署。

