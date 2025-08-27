拒絕逼宮柯建銘 林岱樺喊「豈忍全黨咎一人」：不參與針對性連署
大罷免失利，民進黨內部檢討聲浪劍指民進黨立院黨團總召柯建銘，據悉民進黨新任秘書長徐國勇昨邀集各派系，提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，若無果將發起連署改選黨團幹部。民進黨立委林岱樺強調，同志之情，豈忍全黨咎一人，「本人不參與任何針對性的連署」。
林岱樺稍早在臉書發聲明表示，「同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召」，檢討從自身做起，她深切反省檢討，期待本黨同志謙卑傾聽民意、凝聚改革共識，重拾人民信任。
林岱樺強調，黨團幹部任期自有內規規範，她不參與任何針對性的連署。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言