黨團改組成多數共識…林俊憲：相信柯建銘看清局勢 做出智慧選擇

大罷免落幕後，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，今天傳出黨內研擬發起改選黨團幹部連署書。對此，民進黨立委林俊憲晚間表示，黨團改組已經是黨內絕大多數立委的共識，相信以總召的資歷經驗，一定可以做出智慧的選擇。

不過，民進黨立委林岱樺晚間發表聲明指出，「同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召。」她說，黨團幹部任期自有內規規範，她不參與任何針對性的連署。

今天有媒體報導指，民進黨新任秘書長徐國勇昨天於黨中央邀各派系開會，傳達總統賴清德盼改組立院黨團的意志；會中並確認將請總統府秘書長潘孟安出面和黨團總召柯建銘再談談，若如無結果，可能發動跨派系黨籍立委連署改選黨團幹部。

據指出，連署書內容包括，大罷免雖是公民自主發起活動，但民進黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪；為表回應民意決心，民進黨團也應即刻思考立院攻防路線調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發決心。

對於相關報導，民進黨發言人吳崢僅表示「沒有回應」；徐國勇本人未接電話。

民進黨內多個派系人士則證實，昨天的確有跨派系會議。

民進黨立委林俊憲晚間接受中央社記者訪問表示，黨團幹部的改組已經是黨內絕大多數立委的共識，只是總召何時改選，是現在、還是會期結束，應該讓柯建銘決定。

林俊憲並說，柯建銘資深，有功勞也有苦勞，他相信以柯建銘的政治資歷與智慧，應該看得清黨內外局勢，可以做出智慧的選擇。

前民進黨立委鄭運鵬則在社群平台threads表示，選民都可以包容大家都認為不適任的民代了，民進黨在檢討罷免失利、執政調整之外，有什麼必要對柯建銘那麼刻薄。

鄭運鵬也在臉書上發文指出，十幾年前他在擔任中央黨部組織部主任，當時很多縣市議員請黨中央換掉柯建銘黨團總召的職務，當時他說，「陽春民代總是有些事情政府不會理我們，大家都會找議會黨團總召幫忙喬吧？幫忙喬事情的人，總是難免遇到爭議，遇到爭議的時候我們又嫌他形象不好，這樣怎麼辦呢？議員如此，總召更是如此。」

他說，從來沒有人反駁過這樣的說明，選民代不是選聖人，當黨團幹部的人更是要揹上自己政黨和執政的包袱，大家可以思考看看。

