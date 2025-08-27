聽新聞
民進黨內擬發動綠委連署改選總召 黨內人士：賴清德要動柯建銘了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
立法院民進黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘；不過，柯建銘態度強硬，自認大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有？民進黨內則持續圍攻，黨內正在研擬發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。

黨內人士說，潘孟安也將加入勸說柯建銘行列，加總來看，可解讀為身兼民進黨主席的賴清德總統「要柯建銘知所進退了」。

據了解，民進黨內正在草擬發起一份連署書。內容指出，大罷免雖是公民自主發起活動，但民進黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪；為表回應民意決心，民進黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

民進黨人士表示，連署行動尚未開始，潘孟安將出面和柯建銘就相關議題進行溝通，可視為賴清德意志，加上黨內醞釀連署書箭在弦上，這回可解讀，賴清德就快要「坐不住」準備要柯建銘對大罷免負責了，在黨內壓力下柯建銘是否交棒，這幾天將任務關鍵期。

圖為賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片
圖為賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片

罷免

柯建銘不認有錯 民進黨內擬連署改選總召

