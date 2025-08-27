已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

民進黨立院黨團幹部改組受關注。民進黨立院黨團副幹事長王義川稍早宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長，並表示，面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。在王義川請辭後，民進黨團幹部7長只剩下總召柯建銘。

王義川指出，他今天已經向黨主席賴清德提出辭去政策會執行長一職。新的會期黨團幹部也將進行改組，他也向同仁表達不會續任；所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任。

民進黨綠案黨團幹部共7人，當中已有5人宣布不再續任，王義川辭去黨團職務後，黨團幹部僅剩柯建銘。

【中央社／台北27日電】

民進黨政策會執行長、立委王義川今天說，他已經向兼任黨主席的總統賴清德提出辭去政策會執行長一職，新的會期黨團幹部也將進行改組，他也向黨團表達不會續任副幹事長。

另外，今天有媒體報導民進黨新任秘書長徐國勇昨天於黨中央邀各派系開會，傳達賴清德盼改組立院黨團的意志；會中並確認將請總統府秘書長潘孟安出面和黨團總召柯建銘再談談，若無結果，可能發動跨派系黨籍立委連署改選黨團幹部。不過，對於相關報導，民進黨發言人吳崢僅表示「沒有回應」。

823投票後，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤等人接連表態不續任黨團幹部。

王義川晚間透過社群平台Threads發文表示，他今天已經向賴清德提出辭去政策會執行長一職。面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。新的會期黨團幹部也將進行改組，他也向黨團表達不會續任副幹事長。

王義川說，所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任。

大罷免全遭否決，民進黨立法院黨團總召柯建銘遭黨內質疑，柯建銘今天透過社群平台表示，「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？」

