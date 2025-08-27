聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘朝野協商喊理性對話 韓國瑜讚：溫良恭儉讓總召回來了

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）主持「因應國際情勢韌性條例修正案」朝野協商。記者曾學仁／攝影
立法院長韓國瑜（左）主持「因應國際情勢韌性條例修正案」朝野協商。記者曾學仁／攝影

兩波大罷免落幕後，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，研商行政院提出的「韌性條例」修正案，民進黨團總召柯建銘在朝野協商表示，今天是823結束後朝野協商，朝野應該要理性對話來追求國家發展；韓國瑜聽完後稱讚，今天要給柯總召點兩個讚，「溫良恭儉讓，柯總召回來了」，以前是「溫良恭從來不讓」，謝謝柯總召理性發言。

韓國瑜今天召集朝野黨團協商，行政院所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案。韓國瑜在朝野協商一開始時稱，「要先給柯總召按個讚，柯總召第一個到現場」。

柯建銘發言前還對著在野黨幹部說「笑一下」，接著指出，今天是823結束以後，我們要開始展開另一個層面的開始，應該要理性對話，追求國家發展 ，在這裡言明在先。

柯建銘接著說明政院版立場指，特別條例本來是5450億元，多增加了450億元，達到5900億元，而增加的450億元第一是強化電力系統，匡列200億元，第二是加碼弱勢族群匡列40億，第三是發放現金作業費用匡列10億元，第四則是下階段預留匡列200億元。

柯建銘發言完畢後，韓國瑜稱，謝謝柯總召的發言，要幫柯總召第二個點讚，「溫良恭儉讓了，柯總召回來了，以前是溫良恭儉，從來不讓」，謝謝柯總召理性發言，朝野展開理性討論與對話，相信對未來黨團運作、行政與立法之間的互動都會大有幫助。

罷免

延伸閱讀

府院黨改組態勢明確 老柯不辭總召難

挺柯建銘 鄭運鵬揭十年前一事：中央黨部無權要求換總召

綠委接力砲柯建銘 黃國昌轟噁心：喊打喊殺自己都忘了？

從政生涯最大逼退朝 柯建銘引「七步詩」再多加了40字自保

相關新聞

柯建銘不認有錯 民進黨內擬連署改選總召

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘；不過，柯自認大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，「...

老柯「溫良恭儉讓」 韓國瑜按讚

兩波大罷免落幕後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為黨內逼宮對象。立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，柯建銘一改冗長發言風格，呼籲朝野要理性對話；讓韓國瑜聽完忍不住給柯兩個讚，大讚「溫良恭儉讓」，但也還不忘調侃柯「以前是溫良恭儉，從來不讓」。

拒絕逼宮柯建銘 林岱樺喊「豈忍全黨咎一人」：不參與針對性連署

大罷免失利，民進黨內部檢討聲浪劍指民進黨立院黨團總召柯建銘，據悉民進黨新任秘書長徐國勇昨邀集各派系，提議請總統府祕書長潘...

黨團改組成多數共識…林俊憲：相信柯建銘看清局勢 做出智慧選擇

大罷免落幕後，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，今天傳出黨內研擬發起改選黨團幹部連署書。對此，民進黨立委林俊憲晚...

民進黨內擬發動綠委連署改選總召 黨內人士：賴清德要動柯建銘了

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘；不過，柯建銘態度強硬，自認大罷免是窮盡一切可...

已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

民進黨立院黨團幹部改組受關注。民進黨立院黨團副幹事長王義川稍早宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長，並表示，面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。