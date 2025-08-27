聽新聞
0:00 / 0:00
願給最後的溫柔！王世堅指「從未人身攻擊柯建銘」：相信他知道怎麼做
民進黨立委王世堅今天在民進黨中常會前受訪表示外界指稱他攻擊總召柯建銘並不正確，強調自己一向尊重柯建銘，長期承受批評卻未曾惡言相向。
王世堅指出政治爭議應光明正大，不該「尻穿後刣死皇帝」，民進黨身為執政黨，要以協商與政策說服在野，而非不擇手段。王世堅坦言726送衛生紙是情緒激動，但盼避免黨受傷害，王世堅強調，仍願意給柯建銘「最後的尊重、溫暖、溫柔」，相信柯冷靜後會知道該怎麼做。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言