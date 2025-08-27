快訊

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

現場一片狼藉！土城汽車突逆向撞翻5機車 騎士遭撞飛、人車倒地

願給最後的溫柔！王世堅指「從未人身攻擊柯建銘」：相信他知道怎麼做

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
王世堅指出政治爭議應光明正大，民進黨身為執政黨，要以協商與政策說服在野，而非不擇手段。記者季相儒／攝影
王世堅指出政治爭議應光明正大，民進黨身為執政黨，要以協商與政策說服在野，而非不擇手段。記者季相儒／攝影

民進黨立委王世堅今天在民進黨中常會前受訪表示外界指稱他攻擊總召柯建銘並不正確，強調自己一向尊重柯建銘，長期承受批評卻未曾惡言相向。

王世堅指出政治爭議應光明正大，不該「尻穿後刣死皇帝」，民進黨身為執政黨，要以協商與政策說服在野，而非不擇手段。王世堅坦言726送衛生紙是情緒激動，但盼避免黨受傷害，王世堅強調，仍願意給柯建銘「最後的尊重、溫暖、溫柔」，相信柯冷靜後會知道該怎麼做。

