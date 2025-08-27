願給最後的溫柔！王世堅指「從未人身攻擊柯建銘」：相信他知道怎麼做

大罷免失利後，民進黨各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，綠委王世堅還期待老柯別再說「謝謝指教」，而應說「謝謝收看」，用詞辛辣；不過，老柯是老江湖，在臉書援引曹植七步詩回應，並指大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有，難道罷團也錯了嗎？應多注意風災及關稅問題，喊話對象直指兼任民進黨主席的總統賴清德。

2025-08-27 16:00