府院黨改組態勢明確 老柯不辭總召難

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨總召柯建銘近來多遭綠委發難不滿，在府、院、黨陸續有人事改組下，似乎也該知所進退。（中央社示意圖）
罷免失敗後，總統府、行政院與民進黨都有人事改動，連民進黨立院黨團多位黨團幹部也提前請辭。由於人民在大罷免已投下對民進黨的不信任票，加上府院都有大量人事異動下，發動大罷免的柯建銘雖已縱橫政壇30多年，但多次失言已盡顯疲態，應知所進退。

對老柯不滿逐漸爆發

近來除了內閣有大量人事異動外，民進黨立委也動作頻頻，包括幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，還有林楚茵、郭昱晴、林月琴等黨團幹部都紛紛發難請辭。此外，一向大砲性格的民進黨立委林淑芬，也揭露柯建銘在黨團大會上不給討論，威脅跑票者開除黨籍，形同一言堂的氛圍，讓許多同黨立委都不知所措。

雖然林淑芬普遍被各界視為無派系的孤鳥，影響力可能有限，但被視為總統賴清德嫡系的民進黨立委郭國文近日也不諱言，證實自己曾在黨團大會與柯建銘有衝突。郭國文更是重話批評柯建銘「假傳聖旨」又忽視他人意見，由於郭的派系身分，更加證實連民進黨立委對柯建銘的不滿也逐漸爆發。

反罷民意昭然若揭

但即使如此，柯建銘27日還發文引用曹植《七步詩》，暗示黨內不要再內鬥，並呼籲立委要多關注風災與關稅問題，目前看來仍負隅頑抗、不願下台；只不過，大罷免便是由柯建銘發起，面對慘敗，府、院、黨都陸續做出人事調整，形同變相擔負政治責任下，「民進黨立院黨團總召」也很難置身事外。

柯建銘過去曾在民進黨少數時期，拉攏國民黨立委，讓行政、立法一體的馬英九政府有11位監察委員提名遭到否決，顯示他是有手腕與大智慧的。只不過，在推動大罷免期間，柯建銘多次失言，包括「《刑法》100條辦藍委」、「不去投罷免，不是台灣人」等說法，讓中間選民堅定投下不信任票，柯總召應對此心知肚明，也是時候讓出位子給後進了。

