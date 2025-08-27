【重磅快評】柯建銘剩餘價值遞減 七步詩後還能留嗎？

大罷免失利後，民進黨各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，綠委王世堅還期待老柯別再說「謝謝指教」，而應說「謝謝收看」，用詞辛辣；不過，老柯是老江湖，在臉書援引曹植七步詩回應，並指大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有，難道罷團也錯了嗎？應多注意風災及關稅問題，喊話對象直指兼任民進黨主席的總統賴清德。

大罷免大失敗後，雖然賴清德以尊重黨團自主帶過，但民進黨團內部槍聲四起，其中以賴系立委林俊憲及郭國文具強烈指標性。林俊憲開第一槍，指大罷免雖是由公民團體發起，但執政成效無可避免會影響到投票選擇，執政團隊須正視民意，但他更強調民進黨要改革，內閣需改組，黨務也須調整，「民進黨團在第一線國會作戰，如何面對未來朝野局勢變化，如何彼此協調、因應挑戰，都是黨團應該要檢討的課題」。

巧合的是，林俊憲點火後，郭國文即自爆本月8日黨團大會時因普發現金對黨團總召柯建銘飆罵一個單字的髒話，並直批柯建銘「假傳聖旨」，認為黨團路線應調整，建議從過去採取對立的方式，換成較重視對話的路線。郭國文今天上電台受訪，刻意強調事先沒有和賴清德討論，但外界看來就是此地無銀三百兩，賴清德對老柯發出的訊號，無比清晰。

這也說明王世堅的動作為什麼那麼大，繼726大罷免失利後到中常會拿衛生紙逼宮柯建銘，要柯自己去擦屁股，今天更明說希望老柯審時度勢、知所進退，面對社會和民進黨的期待，柯建銘的回覆不要再謝謝指教，而應該是「謝謝收看」，王世堅就是看到了清楚的訊號；至於林淑芬批老柯一言堂、段宜康提的替代說，黨團幹部提早下車、蘇巧慧拒與老柯搭配，都形同助攻，賴系營造的氛圍似已成氣候，縱有老柯昔日栽培的鄭運鵬出來護柯，但聲量猶如風中呢喃。

只不過，戲已散場，柯建銘仍不捨舞台，他援引七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」，意在抵擋黨內殺代；但再看下半段文字，他說大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題！這可是字字刺向賴清德。

柯建銘年初當初喊出大罷免之後，賴清德有那個一步驟沒有跟上？民進黨與公民團體同行也是賴清德喊得最大聲，現在搞砸了卻要老柯獨自扛責，不是太便宜賴清德嗎？

老柯最狠一招還是後面的「溫馨提醒」，他提醒要多注意風災及關稅問題，正是直接戳到賴清德的痛點。賴政府的風災應處荒腔走板，關稅談談判表現不若日韓，都讓賴嚴重失分，柯建銘那壼不開提那壼，就是警告賴清德不要擅動，玩的是恐怖平衡。

只是，大罷免已過，去年底柯建銘破天荒對賴清德唱反調，封殺大法官被提名人劉靜怡，賴清德忍下來了，因為老柯還有可用之處。大罷免大失敗收場，在賴清德的心目中，如今柯建銘的唯一剩餘價值就是為大罷免扛責，內閣風風火火改組，黨務換手徐國勇之際，柯建銘如再屹立不搖，剩餘價值就加速遞減。

老柯搬出的七步詩試圖保位，但這七步終究要走完，自古以來，政治就是如此現實，何況徐國勇都說了，宮中府中俱為一體，黨務、內閣都動了，老柯有什麼理由不能動？

