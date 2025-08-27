聽新聞
0:00 / 0:00
挺柯建銘 鄭運鵬揭十年前一事：中央黨部無權要求換總召
大罷免失利，民進黨立院黨團總召柯建銘成為黨內檢討箭靶。民進黨前立委鄭運鵬稍早表示，十幾年前他擔任中央黨部組織部主任，當時立院黨團發生一些事，很多縣市議員請中央黨部要求換柯總召，但民進黨一向尊重各黨團自主，中央黨部也沒有權力要求撤換總召就是了。
據了解，其實柯建銘早在幾前年就曾培養過時任立委鄭運鵬，希望鄭運鵬能朝接棒總召方向前進；不過隨著鄭運鵬立委落選，計畫也隨之告吹。
鄭運鵬稍早在臉書發文表示，十幾年前他在擔任中央黨部組織部主任，工作內容之一就是要到各地方黨部拜訪，當時立法院黨團發生了一些事情，很多縣市議員現場請中央黨部要求換掉柯總召，但民進黨一向尊重各黨團自主，中央黨部也沒有權力要求撤換總召。
鄭運鵬說，他現場詢問地方先進「我也當過立委，各位都是議員，陽春民代總是有些事情政府不會理我們，大家都會找議會黨團總召幫忙喬吧？」、「幫忙喬事情的人，總是難免遇到爭議，遇到爭議的時候我們又嫌他形象不好，這樣怎麼辦呢？議員如此，總召更是如此。」從來沒有人反駁過他這樣的說明。
鄭運鵬強調，選民代不是選聖人，當議會黨團幹部的人更是要揹上自己政黨和執政的包袱，大家可以思考看看。黨內應該批判檢討，他的經驗是話講太滿太崇高的，通常也不會是高見，全世界各政黨都一樣。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言