挺柯建銘 鄭運鵬揭十年前一事：中央黨部無權要求換總召

大罷免失利，民進黨立院黨團總召柯建銘成為黨內檢討箭靶。民進黨前立委鄭運鵬稍早表示，十幾年前他擔任中央黨部組織部主任，當時立院黨團發生一些事，很多縣市議員請中央黨部要求換柯總召，但民進黨一向尊重各黨團自主，中央黨部也沒有權力要求撤換總召就是了。

據了解，其實柯建銘早在幾前年就曾培養過時任立委鄭運鵬，希望鄭運鵬能朝接棒總召方向前進；不過隨著鄭運鵬立委落選，計畫也隨之告吹。

鄭運鵬稍早在臉書發文表示，十幾年前他在擔任中央黨部組織部主任，工作內容之一就是要到各地方黨部拜訪，當時立法院黨團發生了一些事情，很多縣市議員現場請中央黨部要求換掉柯總召，但民進黨一向尊重各黨團自主，中央黨部也沒有權力要求撤換總召。

鄭運鵬說，他現場詢問地方先進「我也當過立委，各位都是議員，陽春民代總是有些事情政府不會理我們，大家都會找議會黨團總召幫忙喬吧？」、「幫忙喬事情的人，總是難免遇到爭議，遇到爭議的時候我們又嫌他形象不好，這樣怎麼辦呢？議員如此，總召更是如此。」從來沒有人反駁過他這樣的說明。

鄭運鵬強調，選民代不是選聖人，當議會黨團幹部的人更是要揹上自己政黨和執政的包袱，大家可以思考看看。黨內應該批判檢討，他的經驗是話講太滿太崇高的，通常也不會是高見，全世界各政黨都一樣。

