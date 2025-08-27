柯建銘成民進黨內箭靶 吳思瑤：盼大鳴大放言論化作大破大立行動

大罷免失敗，民進黨內全將矛頭指向黨團總召柯建銘，黨團幹部也接連表態，而柯建銘上午發文引用曹植的七步詩，柯建銘還多加註「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半何錯之有。難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題」，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，這段時間黨團同仁暢所欲言，希望讓大鳴大放言論化作大破大立行動，聚焦體制、制度的改造，而不是針對人的攻擊。

