《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

柯建銘成民進黨內箭靶 吳思瑤：盼大鳴大放言論化作大破大立行動

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
大罷免失敗，民進黨內全將矛頭指向黨團總召柯建銘，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，這段時間黨團同仁暢所欲言，希望讓大鳴大放言論化作大破大立行動，聚焦體制、制度的改造，而不是針對人的攻擊。記者曾吉松／攝影
大罷免失敗，民進黨內全將矛頭指向黨團總召柯建銘，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，這段時間黨團同仁暢所欲言，希望讓大鳴大放言論化作大破大立行動，聚焦體制、制度的改造，而不是針對人的攻擊。記者曾吉松／攝影

罷免失敗，民進黨內全將矛頭指向黨團總召柯建銘，黨團幹部也接連表態，而柯建銘上午發文引用曹植的七步詩，柯建銘還多加註「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半何錯之有。難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題」，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，這段時間黨團同仁暢所欲言，希望讓大鳴大放言論化作大破大立行動，聚焦體制、制度的改造，而不是針對人的攻擊。

